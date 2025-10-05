Granizo "más grande que un huevo" azotó el sur de Córdoba durante una intensa tormenta

La piedra severa dejó cubierta de blanco las calles en pocos minutos. Un intendente de una localidad afectada calificó el hecho como “bastante importante”.

Una fuerte tormenta sorprendió este sábado por la noche a los vecinos del sur de Córdoba, con una caída de granizo que cubrió por completo calles y patios en cuestión de minutos. El fenómeno generó preocupación por el tamaño de las piedras, que varios testigos compararon con el de un huevo,

El intendente de Bulnes, Rubén Máspero, confirmó el fenómeno, calificándolo como "bastante importante" y detalló que, al momento, solo se registraron cortes de luz.

"Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrea bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse", explicó el jefe comunal en diálogo con Cadena 3.

Máspero subrayó que "era impresionante el tamaño de las piedras" y destacó que, afortunadamente, el granizo "no vino acompañado de viento fuerte, porque eso habría causado mucho más daño", lo que evitó graves daños materiales o personas heridas.

La tormenta afectó también a otras zonas del departamento Río Cuarto, mientras regía una alerta por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el sur cordobés.