10 de octubre de 2025 - 08:59

Tiene 15 años, llevaba droga y un revólver y protagonizó una persecusión policial en Godoy Cruz

El adolescente tiró un bolso arriba de un techo y comenzó a correr. El hecho ocurrió cerca de las 21 en la intersección de Mar de Ajó y Chamical.

Godoy Cruz: detuvieron a un adolescente armado con marihuana y una balanza de precisión

 

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un menor de 15 años fue aprehendido este jueves por la noche en Godoy Cruz luego de intentar escapar de la Policía y arrojar un bolso al techo de una vivienda, dentro del cual se hallaron drogas, un arma de fuego y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes.

El hecho ocurrió cerca de las 21 en la intersección de Mar de Ajó y Chamical, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) patrullaban la zona y advirtieron la presencia del joven, quien, al notar la cercanía policial, emprendió la fuga.

Tras una breve persecución y con apoyo de otras movilidades, los uniformados lograron detenerlo y recuperar el bolso que había descartado. En su interior encontraron dos teléfonos celulares (un iPhone y un Samsung), una balanza de precisión, una pistola calibre 6.25 marca Bernardelli con cargador y una munición, un molinillo y 51 gramos de marihuana.

Personal de Policía Contra el Narcotráfico (PCN) realizó el pesaje de la sustancia, confirmando la cantidad mencionada. En el lugar trabajó además Científica y el ETI, mientras que la Fiscalía Federal dispuso el secuestro de los elementos y la instrucción de las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

El procedimiento quedó bajo jurisdicción de la Comisaría 40° de Godoy Cruz.

