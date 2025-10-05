No hay caso, Godoy Cruz no puede en el Feliciano Gambarte

En casa no puede; no hay caso. Godoy Cruz acumula siete encuentros desde su vuelta al Feliciano Gambarte y todavía no pudo ganar. Ayer, frente a Independiente de Avellaneda , volvió a jugar un flojo primer tiempo y recién encontró la igualdad en el complemento.

La necesidad por obtener un triunfo en la Bodega obligaba al Tomba a ser protagonista. Por eso, desde el arranque se plantó en campo rival, con mucha presión de sus volantes para obligar a una salida larga de parte del Rojo. Y el comienzo tuvo una polémica: fue falta de Paredes sobre Auzmendi dentro del área. Era penal para el Expreso. El árbitro Carlos Gareano ignoró la acción.

La incomododidad por no haber ganado desde el retorno al Gambarte se hizo sentir en el hincha tombino, que desea como el agua desatar ese ansiado festejo . En 10 minutos de partido, el visitante no encontró el balón y el Tomba exigió con un mejor comienzo.

¿POLÉMICA EN MENDOZA? En el amanecer del partido, ocurrió esta jugada en el área de Independiente. ¡Lo reclamó todo Godoy Cruz! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/JooBDRXDLf

Además, el equipo de Walter Ribonetto también anhelaba quedarse con los tres puntos para comenzar a despegarse de la lucha por la permanencia. E n un fin de semana que arrancó con la inesperada noticia del triunfo de Aldosivi , que se puso a cuatro puntos del Expreso, la presión creció.

Encima, a los 22 minutos, Poggi tocó dentro del área a Abaldo y el juez sancionó penal. Montiel cambió por gol la falta y el Rojo arrancó arriba en el marcador en su primera incursión al área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974897171947299321&partner=&hide_thread=false Una infracción a Abaldo fue el motivo del penal a favor de Independiente ante Godoy Cruz, que luego derivó en el gol de Montiel para el 1-0 del Rojo en el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ikCyVFYEY3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Tal como ocurrió ante Gimnasia LP, Atlético Mineiro, Vélez Sarsfield e Instituto de Córdoba, el elenco mendocino arrancó abajo en el marcador.

Encima, con el triunfo de su lado, el elenco de Avellaneda se mostró con otro ánimo, más convencido de lo que tenía que interpretar sobre el campo de juego y más lejos de su propia valla. ¿Godoy Cruz? Sin reacción, abusando del pelotazo y demasiado contenido. Desde los cuatro costados bajó el "movete, Tomba, movete...".

El fastidio se incrementó sobre los 34 minutos, cuando el visitante generó una gran acción que derivó en un cabezazo de Pussetto y una gran respuesta de Petroli. Sin ser mucho más, el Rojo rompía por el sector izquierdo con el bueno de Abaldo y las llegadas de Zabala.

Godoy Cruz Por la vía aérea, Godoy Cruz intentó desequilibrar; casi no generó situaciones claras sobre el área visitante. Marcelo Álvarez / Los Andes

Godoy Cruz no tiene reacción

Godoy Cruz es un equipo previsible, sin un hombre que presente un desequilibrio en el mano a mano y con enormes carecias a la hora de crear juego. Suele arrancar con mucho ímpetu, pero con el correr de los minutos se va apagando. Ayer, el primer tiempo fue más de lo poco que ha mostrado en la temporada el equipo bodeguero. Pasan los técnicos y las carencias se sostienen. El único argumento, durante los primeros 45 minutos, fue el lanzamiento largo para que sus delanteros intentaran algo en soledad. Imposible.

Sobre el cierre de la etapa, llegó la chance más clara para el local: Auzmendi conectó de cabeza y el balón se fue apenas desviado.

Godoy Cruz Los hinchas mendocinos estallaron luego de la apertura del marcador en favor de Independiente, Marcelo Álvarez / Los Andes

Un equipo, mil nombres

A la vuelta del descanso, Godoy Cruz repitió una constante: dos cambios para intentar torcer el destino. Ribonetto se ha mostrado dubitativo, con demasiados cambios en el tiempo y sin poder encontrar el equipo. Y ante el Rojo, tras 45 minutos paupérrimos, no hubo excepción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974908781071884489&partner=&hide_thread=false LO EMPATÓ EL TOMBA: Auzmendi convirtió el 1-1 de Godoy Cruz ante Independiente en el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Dhh3eQKtoZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Y tal como sucedió en el juego ante la Gloria cordobesa, el Tomba encontró el empate en la primera chance que tuvo. Auzmendi, el mejor jugador bodeguero, apareció para meter un cabezazo que superó a Rey. Fue un grito de euforia que dejó a más de uno afónico. Los ingresos de Sosa y Altamira le dieron otra velocidad a Godoy Cruz.

El Indio Fernández fue lo mejor del Expreso en el partido. Desde una guapeada suya llegaron los mejores momentos del Expreso.

El partido cambió de lado. Godoy Cruz encontró una mejor transición, sin desesperar para encontrar los caminos al gol. Mientras, Independiente perdió el libreto y se quedó sin argumentos. Desde el arranque de la etapa, no pisó el área mendocina.

Godoy Cruz El Expreso mejoró en el complemento y terminó mereciendo el empate que consiguió con el cabezazo de Auzmendi. Marcelo Álvarez / Los Andes

El Tomba tuvo algunas ocasiones desde las bandas, con lanzamientos que no encontraron la culminación esperada. Y el desgaste se sintió de cara al cierre de la etapa. Independiente dio un paso al frente y tuvo una chance más sobre el cierre, pero Petroli se quedó con el cabezazo de Lomónaco. Y la última fue para el Tomba. Auzmendi cabeceó, el balón se desvió en un defensor y Rey alcanzó a dar el manotazo salvador. Fue el punto final a una tarde que no cambió el presente de ambos: uno se complica con el descenso y el otro no puede ganar en el torneo.

Por ahora, la maldición en el Gambarte se sostiene. Ya van siete encuentros sin triunfos.

