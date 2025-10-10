Votá en nuestra encuesta: ¿Quién Ganará el "clásico" mendocino entre La Lepra y El Tomba?

Este fin de semana, Mendoza vivirá una nueva edición del clásico provincial en la Liga Profesional de Fútbol: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba se enfrentarán en un duelo cargado de historia, orgullo y pasión.
Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz Antonio Tomba por la fecha 12 en el Bautista Gargantini en un partido donde se juega mucho más que 3 puntos.
Queremos conocer tu opinión: ¿quién creés que se quedará con el triunfo en este choque de mendocinos?