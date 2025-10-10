10 de octubre de 2025 - 10:42

Votá en nuestra encuesta: ¿Quién Ganará el "clásico" mendocino entre La Lepra y El Tomba?

Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz Antonio Tomba por la fecha 12 en el Bautista Gargantini en un partido donde se juega mucho más que 3 puntos.

1
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este fin de semana, Mendoza vivirá una nueva edición del clásico provincial en la Liga Profesional de Fútbol: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba se enfrentarán en un duelo cargado de historia, orgullo y pasión.

Queremos conocer tu opinión: ¿quién creés que se quedará con el triunfo en este choque de mendocinos?

¿Quién se quedará con el clási...

