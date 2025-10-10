Habilitaron la venta de abonos para la Fiesta de la Cerveza: precios y artistas confirmados

Se habilitó la Preventa de Abonos Fans para el Volumen 18 de la Fiesta Provincial de la Cerveza. La misma se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.

Los artistas que estarán en la Fiesta de la Cerveza 2025: una visita mexicana, mucho rock y cuarteto

Así, ya se pueden adquirir los tickets para las tres noches del evento cervecero más grande del oeste argentino. En él se conjugará una combinación explosiva de géneros musicales.

La primera etapa permitirá comprar las entradas para los tres días por $60.000, en hasta 3 cuotas sin interés con todos los bancos a través de Passline . Los cupos son limitados.

Durante las tres jornadas del festival el público podrá disfrutar de una sucesión de shows de distintos estilos. Por lo que habrá bloques de cumbia, rock, cuarteto y trap/urbano.

Referente indiscutible de la cumbia argentina, liderada por Pablo Lescano. Es que Damas Gratis es una de las más representativas de la música popular del país . Con décadas de trayectoria, su estilo festivo y sus letras callejeras con identidad barrial la convirtieron en un clásico infaltable en los escenarios masivos.

Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: Molotov, Cazzu, La Konga y Ciro y los Persas

Ella es ampliamente reconocida por su estilo ecléctico y su presencia en el trap y el urbano latino. Así, Cazzu carga una propuesta moderna, con melodías introspectivas y beats contemporáneos.

LBC & Eugenia Quevedo

La dupla fusiona influencias del cuarteto cordobés, pop y sonido urbano. En este caso, vuelve a Godoy Cruz para compartir su impronta tropical.

Ciro y los Persas

La voz del rock, con décadas de trayectoria, llega al festival con una currícula de himnos del rock argentino y actitud en el escenario. Es que Ciro y Los Persas ofrece una propuesta musical rica y variada. Con un estilo que va más allá del rock puro, desarrolla su lírica profunda y ejecución musical sólida y creativa.

Molotov

Desde México y con una reputación de banda de rock explosiva, llega Molotov. Como es tradicional, ofrecerá su sonido intenso, con letras críticas y guitarras afiladas.

La Konga

Con raíces en la cumbia y el cuarteto cordobés, La Konga se presenta por segunda vez. Esta banda es experta en encender pistas y conectar con el público en festivales masivos.

Piti Fernández

El cantante, conocido por su trabajo en Las Pastillas del abuelo, llega con su voz distintiva y su propuesta personal. Como solista, se caracteriza por letras poéticas y reflexivas sobre la vida, el amor y la identidad. Además, fusiona géneros como el rock, el candombe, el country y el jazz.

La Franela

Histórica banda de rock nacional, que combina pop, reggae y ska. Su música se caracteriza por la mezcla de estilos y letras emotivas, con temas de amor, lucha, familia y superación.