1 de noviembre de 2025 - 12:17

Mataron a golpes a una jubilada de 81 años para robarle: la aterradora escena que encontró un familiar

El hecho ocurrió el pasado sábado 25 de octubre en San Isidro, Buenos Aires. La mujer fue hallada por su su sobrina.

Salvaje robo a una jubilada de 81 en Buenos Aires: la mataron a golpes
Por Redacción Policiales

Una mujer de 81 años fue asesinada a golpes durante un robo. Ocurrió el pasado 25 de octubre. La víctima fue identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, quien vivía en Acassuso, San Isidro. Los asaltantes la atacaron cuando ingresaron de noche a su casa.

La víctima, María Marta García Belsunce con su esposo, Carlos Carrascosa.

El esposo de María Marta García Belsunce demandará al Estado por haber estado 6 años preso por el crimen

Triple femicidio de Florencio Varela: qué dijo Señor J, el señalado como el autor intelectual del crimen.

Triple femicidio de Florencio Varela: qué dijo "Señor J", el señalado como el autor intelectual del crimen

Los detalles del crimen

La brutal escena fue descubierta días después. La sobrina de la víctima, Marina Repetto, llegó a la casa tras varios llamados sin respuesta. Encontró ventanas y puertas violentadas. Adentro, el interior estaba revuelto, con prendas y objetos desparramados por distintos ambientes.

image
Hay cinco detenidos que integran La Banda del Millón, acusada de varios robos en la zona.

En un dormitorio encontró el cuerpo de su tía, atada de manos y ya en estado de descomposición. La fiscalía encuadró el caso como homicidio criminis causa durante un robo. El primer elemento que reorganizó las líneas de investigación fue la repetición del blanco: meses antes, la misma vivienda había sido asaltada por el mismo grupo delictivo y le sustrajeron joyas y dinero. Ese antecedente orientó rápido el trabajo de los investigadores.

La detención de los sospechosos

Los avances llegaron por detenciones inmediatas. Personal de la Patrulla Municipal de San Isidro interceptó a cuatro hombres, Ramiro Emiliano Julio (20), Matías Tamurro (26), Thiago Ponzo (19) y Agustín Gómez (20), cuando estaban a punto de ingresar a otra vivienda ubicada en Mitre, Martínez.

image
Los detenidos por el robo y asesinato de la mujer.

Circulaban en un Fiat Palio y tenían herramientas para romper aberturas y pasamontañas. Más tarde detuvieron a Miguel Ángel Viera (47). La fiscalía confirmó que Julio y Viera habrían intervenido activamente en la escena ocurrida la noche del sábado 25. Ambos serán indagados este viernes.

Las detenciones incorporaron teléfonos celulares, hierros, barretas, masas, guantes y pasamontañas. Además, las autoridades señalaron que todos los aprehendidos integran la denominada Banda del Millón.

Esa referencia es clave debido a que meses atrás la misma organización había ingresado al domicilio de la mujer. En ese episodio le robaron dinero y alhajas. El caso quedó sin un cierre efectivo. La repetición del blanco, la violencia del ataque y la muerte incorporan un punto de quiebre.

