Mataron a golpes a una jubilada de 81 años para robarle: la aterradora escena que encontró un familiar

El hecho ocurrió el pasado sábado 25 de octubre en San Isidro, Buenos Aires. La mujer fue hallada por su su sobrina.

Una mujer de 81 años fue asesinada a golpes durante un robo. Ocurrió el pasado 25 de octubre. La víctima fue identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, quien vivía en Acassuso, San Isidro. Los asaltantes la atacaron cuando ingresaron de noche a su casa.

Los detalles del crimen La brutal escena fue descubierta días después. La sobrina de la víctima, Marina Repetto, llegó a la casa tras varios llamados sin respuesta. Encontró ventanas y puertas violentadas. Adentro, el interior estaba revuelto, con prendas y objetos desparramados por distintos ambientes.

image Hay cinco detenidos que integran La Banda del Millón, acusada de varios robos en la zona. En un dormitorio encontró el cuerpo de su tía, atada de manos y ya en estado de descomposición. La fiscalía encuadró el caso como homicidio criminis causa durante un robo. El primer elemento que reorganizó las líneas de investigación fue la repetición del blanco: meses antes, la misma vivienda había sido asaltada por el mismo grupo delictivo y le sustrajeron joyas y dinero. Ese antecedente orientó rápido el trabajo de los investigadores.

La detención de los sospechosos Los avances llegaron por detenciones inmediatas. Personal de la Patrulla Municipal de San Isidro interceptó a cuatro hombres, Ramiro Emiliano Julio (20), Matías Tamurro (26), Thiago Ponzo (19) y Agustín Gómez (20), cuando estaban a punto de ingresar a otra vivienda ubicada en Mitre, Martínez.

image Los detenidos por el robo y asesinato de la mujer. Circulaban en un Fiat Palio y tenían herramientas para romper aberturas y pasamontañas. Más tarde detuvieron a Miguel Ángel Viera (47). La fiscalía confirmó que Julio y Viera habrían intervenido activamente en la escena ocurrida la noche del sábado 25. Ambos serán indagados este viernes.