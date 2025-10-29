29 de octubre de 2025 - 11:21

Triple femicidio de Florencio Varela: qué dijo "Señor J", el señalado como el autor intelectual del crimen

El fiscal de la causa detalló contó detalles de la declaración de Joseph Freyser Cubas Zavaleta. Mañana declara la esposa de Víctor Sotacuro.

Triple femicidio de Florencio Varela: qué dijo "Señor J", el señalado como el autor intelectual del crimen.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, uno de los principales sospechosos en el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara, declaró este martes ante el fiscal Adrián Arribas y negó cualquier vínculo con la banda criminal “Los Pulpos”, a la que definió como una organización delictiva con base en Trujillo, Perú.

La mujer de Lázaro Sotacuro, fue detenida en La Boca por el triple crimen de Florencio Varela en la madrugada de este sábado.

Detuvieron a la esposa de "El Duro" por el triple homicidio de Florencia Varela y ya son 10 los implicados

triple crimen narco en florencio varela: un preso en palermo fue senalado como autor intelectual

Triple crimen narco en Florencio Varela: un preso en Palermo fue señalado como autor intelectual

El hombre, de nacionalidad peruana, fue señalado por los investigadores como un presunto organizador del crimen ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela, donde las tres mujeres fueron secuestradas y asesinadas, presuntamente en el marco de una disputa narco.

“J negó los hechos, hizo alusiones a lo que se le preguntó sobre sus antecedentes en Perú. Dijo que vendía zapatos que él cosía a La Salada, que desconocía a los detenidos y cuando se le preguntó si integra una banda criminal llamada Los Pulpos dijo que no, explicó el fiscal Arribas tras la indagatoria.

El fiscal Adrián Arribas.

Durante su declaración, Cubas Zavaleta reconoció que había sido policía en Perú “Dijo que lo han implicado injustamente y que no tiene nada que ver con ninguna organización delictiva”, precisó el fiscal.

Sin embargo, su imputación en el caso se basa en informes sobre sus movimientos, antecedentes y el testimonio de otro detenido que lo identificó en una exhibición fotográfica.

Un cuaderno, la pista que inquieta a los investigadores

En la celda del “Señor J” fue hallado un cuaderno con anotaciones y registros de visitas, que ahora se convirtió en una pieza clave de la investigación.

“Se analiza la libreta. Hay números y un registro de todas las personas que lo visitaron. Lo estamos revisando”, confirmó Arribas.

El cuaderno con anotaciones que encontraron en la celda de

El fiscal sospecha que la planificación del triple crimen podría haberse gestado durante esas visitas. En esa línea, explicó que los presos compartían un solo celular, al que cada uno accedía por turnos de una hora, lo que habría permitido coordinar acciones desde la cárcel: "Según lo que dijo el Señor J, tenía cada uno una hora para hablar”, explicó.

La hipótesis del triple femicidio

Según la investigación judicial, Brenda, Lara y Morena fueron secuestradas y luego asesinadas en el contexto de una disputa por un cargamento de droga robado.

“Se habla de entre tres y cuatro kilos de cocaína que, si eran de máxima pureza, al momento de la venta pueden ser de 30 o 40 kilos. Esos son los números que estamos manejando”, reveló Arribas.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

El jueves está previsto que declare Mónica Débora Mujica, la esposa de Víctor Sotacuro, otro de los imputados, quien habría tenido conocimiento directo de los hechos y se encargó de resetear y descartar el teléfono de su marido después del crimen.

