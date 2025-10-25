25 de octubre de 2025 - 12:55

Detuvieron a la esposa de "El Duro" por el triple homicidio de Florencia Varela y ya son 10 los implicados

Se trata de Mónica Débora Mujica, la esposa de Lázaro Víctor Sotacuro, presunto líder de la banda narco.

La mujer de Lázaro Sotacuro, fue detenida en La Boca por el triple crimen de Florencio Varela en la madrugada de este sábado.

Mónica Débora Mujica, de 37 años y nacionalidad argentina, y esposa de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la organización criminal vinculada al narcotráfico, fue detenida en la madrugada de este sábado en el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires.

Una mujer fue incorporada al listado de detenidos con prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el brutal triple homicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi que ocurrió cometido en .

Este arresto, sitúa a Mujica en la décima detenida por el triple crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, ocurrido el pasado 22 de septiembre en el partido bonaerense de Florencio Varela. La mujer está acusada de formar parte de la red de tráfico de drogas y de haber tenido conocimiento de los asesinatos.

La orden de detención se efectuó a partir de la declaración de un testigoc clave, quien señaló que Mujica formaba parte de la narco organización junto a su esposo, Sotacuro Lázaro, alias “El Duro” o “El Chato”, y su sobrina Milagros Florencia Ibáñez (20), también imputada.

Mujica le habría ordenado a su sobrina Ibáñez el borrado del teléfono de Sotacuro, un hecho que la propia sobrina reconoció ante la justicia.

Mónica Mujica está acusado de delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la intervención de varias personas y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento, y criminis causa”.

La mujer fue detenida por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) a pedido del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza. El fiscal precisó que Mujica será indagada hoy, “en cuanto llegue el defensor oficial” mientras se encuentra detenida en el partido de La Matanza.

El letrado afirmó que la principal sospecha que pesa sobre Mujica, es la de coautora del hecho, al igual que los demás detenidos hasta el momento.

