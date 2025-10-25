25 de octubre de 2025 - 15:02

Tragedia: subió 10 metros a un molino para sujetarlo, pero se cayó y murió al instante

La víctima fue identificada como Pablo Buttini (51). Ocurrió en una estancia de Bowen, General Alvear.

Un hombre de 51 años murió este sábado en Bowen, General Alvear, tras caer desde unos diez metros de altura mientras realizaba tareas de mantenimiento en un molino ubicado en una estancia rural.

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en la estancia Don Santiago, en la zona de Corral de Lorca, según informó personal de la Comisaría 46ª de Bowen.

La víctima fue identificada como Pablo Buttini, de 51 años, domiciliado en calle Lugones al 855 de San Rafael. De acuerdo con el testimonio de su hermano, Ariel Buttini, el hombre había subido solo a la parte superior del molino para intentar sostenerlo y evitar que girara debido a los fuertes vientos registrados en la zona.

En ese momento, una soga se habría enredado, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al suelo de espaldas. Otras personas que se encontraban en el lugar intentaron asistirlo, pero cuando llegó la ambulancia del centro de salud local, el personal médico constató el fallecimiento.

La fiscalía de turno dispuso las medidas de rigor y el traslado del cuerpo para las pericias correspondientes.

