17 de octubre de 2025 - 08:46

Tragedia: una mujer de 30 años murió tras salir despedida de su camioneta en un brutal vuelco

Ocurrió en las calles El Álamo y La Puntilla, Tupungato. La víctima fatal fue identificada como Macarena Marines Manrique. Viajaba junto a una mujer brasileña de 34 años, que está fuera de peligro.

Una mujer murió en la madrugada de este viernes tras protagonizar un grave accidente vial en el distrito Cordón del Plata, Tupungato.

Foto:

Los Andes
Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió cerca de la 1.50 de la madrugada en la intersección de las calles El Álamo y La Puntilla, donde una camioneta Volkswagen Saveiro perdió el control y terminó impactando violentamente.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Macarena Marines Manrique, de 30 años, quien conducía el vehículo en sentido oeste a este por calle El Álamo. Al llegar a la esquina con La Puntilla, la conductora perdió el dominio del rodado en una curva, dio varios tumbos y terminó volcando y, al no llevar colocado el cinturón de seguridad, salió despedida del habitáculo, falleciendo en el lugar.

Su acompañante, una mujer de 34 años y nacionalidad brasileña identificada como A.D.R., fue trasladada al Hospital Scaravelli, donde fue asistida por politraumatismo y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar trabajaron Policía Científica, personal de la UID Tupungato, Policía Vial y la Subcomisaría Cordón del Plata. Desde la Oficina Fiscal dispusieron las medidas de rigor y la intervención del equipo de Asistencia a la Víctima.

