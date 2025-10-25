Tensión en Luján y Maipú por una persecución que terminó con un choque y un detenido

Casi una decena de móviles policiales participaron de una frenética persecución de un Volkswagen Vento que chocó a una trafic en Boedo y Terrada.

Persecución, choque, detenido y mucha tensión alteró a vecinos de Luján y Maipú

Un gran despliegue policial alteró la tranquila mañana preelectoral en las inmediaciones, primero, de la denominada "triple frontera" entre Maipú, Luján y Godoy Cruz que terminó con un fuerte choque en la esquina de Boedo y Terrada y con un joven aprehendido.

Según adelantaron fuentes policiales, el conductor de un Volkswagen Vento se negó a detener la marcha y desató una persecución que duró algunos kilómetros. "Pasaron a toda velocidad, lo seguían como 5 móviles y varias motos", reportaron vecinos asustados.

El fugitivo intentó perder a sus perseguidores por las arterias en una feroz carrera que comenzó en lo alrededores de barrios maipucinos entre al parque Metropolitano, calle paso y Acceso Sur.

Luego logró llegar hasta la transitada esquina de Boedo y Terrada donde una fuerte choque contra una trafic de un servicio de encomiendas lo obligó a detener la marcha, alrededor de las 11 de la mañana.

El conductor fue aprehendido y hay un gran despliegue en el lugar.