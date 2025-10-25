25 de octubre de 2025 - 10:31

Mismo modus operandi, mismo resultado: armados, "al voleo" y en segundos se hicieron de dos motos

Dos asaltos de motochorros en Guaymallén y Luján de Cuyo llamaron la atención por la similitud. En ambos casos, interceptaron a otros motociclista, los amenazaron y les quitaron el rodado y la billetera.

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
En menos de 24 horas, dos jóvenes motociclistas fueron asaltados bajo la misma modalidad en distintos puntos del Gran Mendoza. En ambos casos, los delincuentes actuaron armados y se movilizaban también en moto.

El primer hecho ocurrió cerca de las 4.54 de la madrugada en jurisdicción de la Subcomisaría El Sauce, en Guaymallén. La víctima, identificada como Patricio L., de 18 años, circulaba por la vía pública en inmediaciones del barrio Jesús Nazareno cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto tipo enduro. Bajo amenazas con un arma de fuego, los delincuentes lo obligaron a detenerse y le robaron su moto Honda Wave gris y la billetera, para luego escapar a gran velocidad.

Horas más tarde, a las 19.18, un hecho similar se registró en Luján de Cuyo, en la zona del lateral Este del Acceso Sur y calle Anchorena. En esa oportunidad, la víctima fue Carlos O., de 36 años, quien denunció que dos individuos, también armados y en moto, lo abordaron cuando giraba por Anchorena. Tras amenazarlo, le sustrajeron una motocicleta Honda 110 gris y la billetera, huyendo hacia el interior del distrito.

En ambos casos intervienen las Oficinas Fiscales de Guaymallén y Luján de Cuyo, respectivamente, y se investigan posibles vínculos entre los hechos, dado el modus operandi coincidente y las características similares de los rodados sustraídos.

