Triple crimen narco en Florencio Varela: un preso en Palermo fue señalado como autor intelectual

La acusación surgió del testimonio de una reclusa que declaró tras el hallazgo de un cuaderno con anotaciones vinculadas al caso.

Joseph Freyser Zabaleta Cubas / Señor Jota
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas&nbsp;

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas 

Foto:

Gentileza
Por Redacción Policiales

Los detalles del hecho

Según fuentes policiales citadas por Agencia Noticias Argentinas, Zabaleta Cubas está detenido mientras espera su extradición a Perú, donde tiene un pedido de captura por narcotráfico. La testigo, también presa por delitos relacionados con drogas, afirmó que los diez detenidos por el crimen actuaron bajo sus órdenes y que el acusado habría dirigido el ataque desde su celda, utilizando un teléfono celular.

Marcha en reclamo por Lara, Brenda y Morena
Marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

Marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron una libreta verde que contenía once anotaciones, en su mayoría números telefónicos, junto con copias de libros de guardia, registros de visitas y pertenencias. Todo el material fue remitido a peritaje para determinar su relevancia probatoria y definir nuevas imputaciones.

Los delitos

La causa incluye delitos de extrema gravedad: privación ilegal de la libertad coactiva agravada por pluralidad de intervinientes y por involucrar a una menor de edad, homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento, criminis causa y violencia de género, todos en concurso real.

Marcha por el femicidio de Lara, Brenda y Morena
Marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

Marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

En paralelo, durante la madrugada del sábado fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires Mónica Débora Mujica, pareja de Lázaro Víctor Sotacuro, otro de los sospechosos. El fiscal Adrián Arribas confirmó que Mujica será indagada “en cuanto llegue el defensor oficial” y precisó que permanece detenida en La Matanza.

El funcionario judicial sostuvo que las pruebas acumuladas refuerzan la hipótesis de que Mujica actuó como coautora del crimen, al igual que el resto de los implicados, y expresó su conformidad con el avance de la investigación.

