Un joven, en completo estado de ebriedad, perdió el control de su auto y terminó en un zanjón

El accidente vial ocurrió durante la madrugada de este sábado en la zona de Coquimbito.

El conductor perdió el control del vehículo y dió positivo en el test de alcoholemia con alto porcentaje.&nbsp;

En la madrugada de hoy, cerca de las 05.21horas, se registró un accidente de tránsito en la rotonda de la Calle Uriquiza y Rotonda de Gómez, en la zona de Coquimbito, Maipú. Un conductor perdió el control de su vehículo y cayó al canal.

El hombre fue identificado como Leandro M. (25), conducía un vehículo FIAT CRONOS , dominio AE745EP.

El siniestro fue reportado al 911, lo que movilizó al personal policial y de tránsito municipal hasta el lugar.

Conductor sometido al test de alcoholemia que dió positivo

Al arribo de las autoridades, se confirmó que el automovil circulaba por la calle Gómez de Este a Oeste. Al llegar a la rotonda, el conductor perdió el dominio del auto, colisionó con el cordón y cayó directamente a la acequia.

Inmediatamente, se procedió a realizar elcontrol de alcoholemia, que arrojó un resultado POSITIVO 2,08 G/L, un nivel que excede el límite legal permitido.

Tras obtener el resultado, se trasladó al sujeto a la Subcomisaría de Coquimbito y se notificó la infracción según el Articulo 67 Bis de la Ley 9099. El vehículo quedó secuestrado por las autoridades. En el caso interviene el Juzgado Contravencional de Turno.

