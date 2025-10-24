Grave accidente doméstico: una nena de 2 años perdió un brazo tras meterlo en un secarropas

El trágico hecho ocurrió en una vivienda en Maipú. La menor fue trasladada de urgencia al hospital Humberto Notti, donde fue intervenida quirúrgicamente.

La nena de dos años fue intervenida en el Notti tras el accidente doméstico

Una nena de 2 años sufrió la amputación de su brazo derecho tras un grave accidente doméstico ocurrido este viernes en la localidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento de Maipú.

El hecho se registró alrededor de las 13:50 en una vivienda, cuando la menor introdujo el brazo dentro de un secarropa en funcionamiento, según relató su madre.

La pequeña fue trasladada de urgencia por su progenitora al hospital pediátrico Humberto Notti, donde fue atendida por el equipo médico de guardia.

El incidente provocó graves heridas, lo que derivó en la amputación del miembro hasta la altura del hombro. Los profesionales diagnosticaron una “amputación traumática de brazo derecho” y la ingresaron inmediatamente a cirugía.