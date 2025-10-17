Espectacular accidente en Acceso Sur: volcó un utilitario tras chocar con un BMW

El accidente se reportó esta mañana a las 10 en Acceso Sur y Olavarría de Luján de Cuyo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

El choque fue registrado por una cámara de seguridad. Ministerio de Seguridad.

Un espectacular siniestro vial se produjo esta mañana en Luján cuando chocó un auto BMW con un utilitario que terminó volcando y su conductor resultó herido.

El accidente se reportó esta mañana a las 10 en Acceso Sur y Olavarría de Luján de Cuyo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

Según las primeras pericias, el conductor de un auto BMW circulaba por el lateral Oeste del Acceso Sur en dirección al sur; mientras que una Peugeot Partner transitaba por Olavarría hacia el Oeste y al llegar a la intersección, ambos vehículos chocaron, provocando que el utilitario volcara.