17 de octubre de 2025 - 13:55

Espectacular accidente en Acceso Sur: volcó un utilitario tras chocar con un BMW

El accidente se reportó esta mañana a las 10 en Acceso Sur y Olavarría de Luján de Cuyo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

El choque fue registrado por una cámara de seguridad.&nbsp; Ministerio de Seguridad. &nbsp;

El choque fue registrado por una cámara de seguridad.  Ministerio de Seguridad.

 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un espectacular siniestro vial se produjo esta mañana en Luján cuando chocó un auto BMW con un utilitario que terminó volcando y su conductor resultó herido.

Leé además

El mendocino que formaba parte de la ciberbanda Dictadores. Gentileza Policía Federal. 

Un mendocino fue detenido junto a los "dictadores": así operaba la sofisticada banda de ciberdelincuentes

Por Redacción Policiales
Se encontró con sus enemigos en Las Heras y lo acribillaron.

Se encontró con sus enemigos en Las Heras y lo acribillaron: logró escapar en moto con 4 tiros en el pecho

Por Redacción Policiales

Según las primeras pericias, el conductor de un auto BMW circulaba por el lateral Oeste del Acceso Sur en dirección al sur; mientras que una Peugeot Partner transitaba por Olavarría hacia el Oeste y al llegar a la intersección, ambos vehículos chocaron, provocando que el utilitario volcara.

El conductor de la Partner, sufrió politraumatismos en miembro superior izquierdo, y fue asistido por personal del SEC y trasladado a la Clínica Luján. Por otra parte, el conductor del BMW, resultó ileso. Ambos conductores registraron dosajes de alcohol de 0,00 g/l.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una mujer murió en la madrugada de este viernes tras protagonizar un grave accidente vial en el distrito Cordón del Plata, Tupungato.

Tragedia: una mujer de 30 años murió tras salir despedida de su camioneta en un brutal vuelco

Por Redacción Policiales
Empleado asesinó a su jefe y se hizo pasar por él para vender sus bienes

Asesinó a su jefe, lo enterró en su propia casa y se hizo pasar por él para vender sus bienes

Por Redacción Policiales
Un asesinato  en Godoy Cruz desató una ola de violencia en el barrio Solidaridad. | Foto: gentileza

Condenan a 15 años de cárcel al autor del crimen que provocó una violenta protesta en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
El ínsolito grito de Pablo Laurta mientras era trasladado: Liberé a mi hijo de una red de trata.

El indignante grito de Pablo Laurta cuando era trasladado: "Liberé a mi hijo de una red de trata"

Por Redacción Policiales