Espectacular accidente en Acceso Sur: volcó un utilitario tras chocar con un BMW

Un espectacular siniestro vial se produjo esta mañana en Luján cuando chocó un auto BMW con un utilitario que terminó volcando y su conductor resultó herido.
El accidente se reportó esta mañana a las 10 en Acceso Sur y Olavarría de Luján de Cuyo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.
Según las primeras pericias, el conductor de un auto BMW circulaba por el lateral Oeste del Acceso Sur en dirección al sur; mientras que una Peugeot Partner transitaba por Olavarría hacia el Oeste y al llegar a la intersección, ambos vehículos chocaron, provocando que el utilitario volcara.
El conductor de la Partner, sufrió politraumatismos en miembro superior izquierdo, y fue asistido por personal del SEC y trasladado a la Clínica Luján. Por otra parte, el conductor del BMW, resultó ileso. Ambos conductores registraron dosajes de alcohol de 0,00 g/l.