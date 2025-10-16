El peronismo mendocino celebrará el Día de la Lealtad con un acto oficial y otro paralelo

El PJ celebrará este viernes el Día de la Lealtad Peronista con un acto oficial en el Este de Maipú , que reunirá a todos los candidatos del frente Fuerza Justicialista Mendoza para las próximas elecciones concurrentes del 26 de octubre.

Curioso: a días de las elecciones, Cambia Mendoza aprobó un proyecto del PJ en la Legislatura

Tren de Cercanías del Este: el Gobierno analiza ampliar el proyecto en gestión con un intendente del PJ

El presidente del Partido Justicialista Mendoza y cabeza de la lista nacional, Emir Félix , convocará a dirigentes y militantes de toda la provincia, aunque sus allegados aclararon a Los Andes que “no se trata de un acto de cierre de campaña”. Dicha actividad concretamente está bajo análisis para la semana próxima.

La cita del festejo es en el Centro Social y Recreativo Rodeo del Medio a las 20 horas, donde el intendente y candidato Matías Stevanato oficiará de anfitrión. También se trata de un punto cercano para otros dos jefes comunales que comparten la lista de diputados nacionales, como lo son Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz).

Del evento participará la abogada Marisa Uceda , dirigente de La Cámpora y segunda candidata a diputada nacional . Por lo que los sectores más representativos del peronismo mendocino se verán convocados allí.

“Es un momento de encuentro de los compañeros y compañeras, que a esta altura ya es una tradición”, comentó una fuente de la conducción del PJ

Se trata de una convocatoria abierta y aseguran que la invitación fue cursada a todas las sedes departamentales.

Además, contaron que “están invitados todos los gremios y organizaciones sindicales, que sin ellos no hubiese habido 17 de octubre”.

La CGT Regional Mendoza, que conducen Ricardo Letard y Luis Márquez, tiene confirmada su asistencia, pudo saber este diario.

La CTA con acto aparte

Sin embargo no todos los gremios identificados con el peronismo van a ir a Rodeo del Medio. La CTA de los Trabajadores, que encabeza Gustavo Correa, confirmó a este medio que "no recibieron" la invitación formal del PJ y tendrán su propia actividad en la sede del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), justamente en el mismo horario que el acto oficial.

Participarán dirigentes y militantes de “Territoriales”, espacio que fue a internas departamentales justamente contra la conducción del PJ, después de quedar relegados en el reparto de lugares en las listas provinciales del frente Fuerza Justicialista Mendoza.

Además asistirán “algunos kicillofistas”, señalaron. En el afiche titulado “Lealtad es sumar fuerzas” se observa la imagen del gobernador de la Provincia de Buenos Aires a la par de figuras como Juan y Eva Perón, Néstor y Cristina Kirchner, y Hebe de Bonafini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CtaMza/status/1978476062452363679&partner=&hide_thread=false Este 17 de octubre, en el Día de la Lealtad, nos encontramos desde las 20 hs en el SUTE (Coronel Plaza 556, Ciudad) para seguir construyendo unidad y fuerza #DíaDeLaLealtad #CTA #Mendoza pic.twitter.com/3ABajuVlYR — CTA Mendoza (@CtaMza) October 15, 2025

Correa llega a esta actividad envalentonado por su triunfo en las elecciones del Sute la semana pasada. El "Frente por la Escuela Pública" concentró a las dos principales listas peronistas (Azul Naranja y Celeste) y se impuso en los 18 departamentos.

En esa contienda tuvo como princial adversaria a la docente Cristina Raso (exCeleste), a quién se la vinculó con Carlos Ciurca, uno de los operadores del "grupo de los intendentes" que conduce el PJ Mendoza.

Una peña de streaming peronista

Por último, el canal de streaming mendocino “El Búnker” organiza la “Peña por la Lealtad”, que se propone como un “festejo masivo” para este sábado a partir de las 13 en el Club Pedro Molina de Guaymallén.

La "Peña por la Lealtad" contará con importantes bandas en vivo, “bingo peronista, sorteos y sorpresas, en un clima festivo que busca recuperar el espíritu de unidad y alegría popular”, informaron los organizadores. Participarán artistas de la talla de Nahuel Jofre (folklore), Jero Flores (tango) y Vid Urbana (Hip Hip), entre otros.

Peña-Lealtad

La peña lleva como slogan "Nadie Afuera" y desde El Búnker, organizadores del encuentro, aseguran que será “un día para cantar, bailar encontrarse y celebrar la identidad peronista en comunidad”.

Resaltan que la invitación a concurrir está abierta "a todos los compañeros y las compañeras que se sientan peronistas, militen activamente o no en alguna agrupación política". Los candidatos les prometieron "darse una vuelta" el próximo sábado en el programa de lunes pasado.

La entrada tiene un valor de $6.000 e incluye un choripán y una bebida. Los tickets ya están disponibles a través de entradaweb.com.ar