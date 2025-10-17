El 17 de octubre: entre el mito y la nostalgia

El 17 de octubre se convirtió con el tiempo en un mito, gracias sobre todo a la ritualidad y el carácter sacro con que lo revistió el primer peronismo. En ese d a el pueblo trabajador y humilde, de manera espontánea, salió al encuentro del único que podía interpretarlo y conducirlo: Juan Domingo Perón. Hoy han pasado ya 80 años de aquella histórica jornada en los cuales el mito original fue vaciándose de su significación original y transformándose en un ejercicio de nostalgia.

Hoy se cumplen 80 años del acto de Juan Domingo Perón del 17 de octubre de 1945, movilización popular con la que nació el Día de la Lealtad peronista.

Todo movimiento político reconoce en su origen un momento fundador, habitualmente revestido de heroísmo. Si para el radicalismo es la Revolución del 90, para el peronismo es el 17 de octubre de 1945. Fue el nacimiento de un movimiento popular que carga sobre sí desde ese preciso momento el estigma de una particular relación entre líder y masa que aún hoy es señal de identidad peronista.

Es que, sin duda, el 17 de octubre fue un momento único en un contexto único, a partir del cual se desenvolvió un proceso revolucionario que, en ese momento, sólo tenía el futuro por delante . Ochenta años después, más bien parece que lo que el movimiento ahora tiene es un pesado lastre sobre sus espaldas, el lastre del pasado. Del 17 de octubre y el peronismo original sólo queda una cáscara vacía que puede ser llenada casi con cualquier cosa: camporismo, menemismo, kirchnerismo, peronismo provincial, lo que se desee. De ese pacto original entre el líder esclarecido y la masa sólo queda –aunque discutido- el acto reflejo de la verticalidad en la obediencia al conductor, y el peronismo primigenio, mítico, se ha terminado por convertir en un aparato de poder, electoralista y clientelista, que se aferra al poder que necesita como el aire para sobrevivir.