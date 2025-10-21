Así será un novedoso complejo de departamentos en Maipú

Una nueva forma de vivienda llega a Maipú con un proyecto que promete cambiar el concepto de los complejos de departamentos en la zona. Se trata de un conjunto de 80 unidades que se construirán dentro de un barrio cerrado privado.

El desarrollo se organiza en 20 lotes y cada uno albergará cuatro departamentos y cuatro dúplex. Sus residentes también podrán disfrutar de espacios comunes pensados para el encuentro, como un SUM y una pileta recreativa, en el corazón de Mendoza .

Una de las ideas más fuertes del proyecto es que cada unidad, sin excepción, tenga su propio espacio exterior privado. Las que están en planta baja contarán con un patio y una galería semicubierta con churrasquera, ideal para conectar el interior con el afuera y disfrutar de una nueva vivienda.

Esta misma lógica se mantiene en la planta alta. Allí, los departamentos incluyen una terraza, también con su churrasquera, que amplía el área de estar y ofrece un lugar perfecto para el esparcimiento al aire libre.

Los dúplex se distribuyen en dos niveles y alcanzan los 110 m² de superficie. La planta baja integra el estar-comedor con la cocina y se conecta con un patio exterior y una galería con parrilla. Arriba se ubican los dos dormitorios y un baño completo, además de una terraza propia, una vivienda muy completa.

El complejo en Maipú también ofrece departamentos más compactos. Se pensaron como espacios funcionales con estar-comedor y cocina integrados. Algunas de estas unidades suman un ambiente extra que puede funcionar como estudio, oficina o playroom, adaptándose a distintas necesidades.

Integración con el paisaje de Maipú

WhatsApp Image 2025-10-08 at 08.19.51 El conjunto arquitectónico de Maipú mantiene una escala amable y coherente.

Para integrarse con el entorno de Mendoza, el proyecto utiliza una paleta de tonos tierra con materiales nobles como la mampostería y el hormigón visto. Esta propuesta fue desarrollada por el arquitecto Martín Micieli junto a los colaboradores Lorenzo Morales Ré y Agostina Di Filippo.

En el diseño, la vegetación tiene un papel central. Se usa para dar sombra y frescura, algo fundamental en la provincia, y para generar una continuidad visual entre los jardines comunes y los patios de cada vivienda.

Dentro del terreno, la disposición de los departamentos y dúplex no es casual. Sigue una trama ordenada para aprovechar las mejores orientaciones, garantizando buena luz natural y ventilación cruzada en todos los ambientes.

El conjunto arquitectónico de Maipú mantiene una escala amable y coherente. La idea es lograr un equilibrio entre las áreas construidas y los espacios verdes abiertos, con terminaciones cálidas y que requieran poco mantenimiento.