Récord: comprar un departamento nuevo cuesta 30% más que uno usado, según un informe

El relevamiento del portal inmobiliario asegura que se trata de la brecha más alta de la última década. Cuánto sale un departamento nuevo, cuánto uno usado, y cuál es su aumento anual.

Alarma por una nueva modalidad de robo: turistas alquilan termporalmente departamentos para desvalijarlos.

Alarma por una nueva modalidad de robo: "turistas" alquilan termporalmente departamentos para desvalijarlos.

Los Andes
Por Redacción Economía

La diferencia de precios entre departamentos nuevos y usados creció y alcanzó un nuevo récord. Así lo reveló un informe del portal inmobiliario Zonaprop, que señaló que hoy los inmuebles a estrenar cuestan en promedio un 30% más que los usados, una brecha que no se veía desde diciembre de 2015.

De esta manera, el relevamiento detalló que la distancia entre ambos segmentos se profundizó en el último año. En tanto, llegó a ser la más amplia en casi una década al puntualizar que “en los últimos doce meses, la diferencia entre ambos segmentos creció 8 puntos porcentuales”.

El reporte arrojó que actualmente, un departamento a estrenar se ubica en 2.898 dólares por metro cuadrado y registra en 2025 un incremento del 5,2%. Por otro lado, un departamento usado tiene un valor de 2.219 dólares por metro cuadrado, con un aumento anual del 3,32%

Análisis de las propiedades: costos de construcción

Al analizar todos los segmentos del mercado, el estudio reveló que los departamentos en pozo lideran los aumentos anuales, al precisar que “estos registran un alza del 8,29% en 2025 y el metro cuadrado se ubica en 3.033 dólares, superando en un 4,4% a las unidades a estrenar”.

Sin embargo, desde el portal de clasificados aclararon que “al tener en cuenta sólo las propiedades listas para habitar, son las unidades nuevas las que muestran la mayor apreciación durante este año”.

En cuanto al costo de la construcción, indicaron que “aunque muestra una leve tendencia a la baja desde julio, se mantiene en niveles elevados” detallando que “el índice sigue un 94% por encima del de octubre de 2023 y cuesta casi tres veces más que en el piso histórico de octubre de 2020”.

Al respecto, explicaron que “este costo de base impulsa, por un lado, el alza de las unidades a estrenar y por otro lado, incrementa la brecha de valores con los usados, que pasan a ser una opción más atractiva y económica para los interesados en comprar propiedades”.

Los barrios donde la oferta de departamentos a estrenar es más cara

Puerto Madero se presenta como primero en el ranking con la oferta más cara. Un departamento a estrenar en este barrio se ubica en 6.701 dólares/m2. Palermo (3.309 dólares/m2) y Belgrano (3.774 dólares/m2) completan el podio.

En contrapartida, Villa Riachuelo es el barrio más económico para la adquisición de unidades a estrenar. El metro cuadrado allí se ubica en 1.742 dólares. Le siguen Parque Avellaneda (1.830 dólares(m2) y Nueva Pompeya (1.855 dólares/m2).

