El freno de la economía golpeó a la metalmecánica, que roza los niveles de la pandemia

Suele decirse que la metalmecánica es una de las industrias madre ya que atraviesa a casi todos los sectores productivos. Por este motivo, no suena raro que en septiembre haya registrado una baja en sus niveles de actividad tanto a nivel nacional como provincial. El informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) , señaló en la actividad registró una caída interanual de -5,2% y una disminución de -1,1% respecto al mes pasado.

A nivel nacional, la actividad ha acumulado un crecimiento en lo que va del año de 0,7%, lo que en los hechos es una baja debido a que en 2024 la metalurgia tuvo una disminución promedio de 12% en comparación con el año anterior. El informe de Adimra equipara la situación del sector con lo sucedido en la pandemia y anticipa bajas expectativas por parte de los industriales para los meses venideros.

“La producción muestra signos de estancamiento y se estaciona en niveles muy bajos : 18% por debajo de sus niveles máximos recientes y 30% por debajo de sus picos históricos”, puntualizó el trabajo. Con relación a la utilización de la capacidad instalada (UCI) se registró una caída de 5,6 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior. De este modo, continúa su pendiente decreciente que hoy está en uno de los valores más bajos en términos históricos ya que llega a 44,5%, porcentajes “similares a marzo-junio de 2020 en pandemia”.

Con relación a las provincias, Mendoza venía rezagada en comparación con otras en donde también se desarrolla la metalmecánica y septiembre no fue la excepción. Sin embargo, un signo de alerta es que la actividad también cayó en Santa Fe (-3,5%), en donde el campo y el sector de maquinarias agrícolas habían traccionado hacia arriba hasta el mes de agosto. El resto de las regiones registró las siguiente caídas: Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) y Buenos Aires (-6,2%).

Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) , expresó que Mendoza mostró una de las peores caídas del año que, si se cuenta la baja de 2024, desnuda la mala situación del sector. El empresario agregó que no hay una actividad industrial que pueda sostener o potenciar a la metalmecánica . Entre otras dificultades enumeró la del sector petrolero de la mano del Plan Andes que perjudicó a muchas pymes.

Por otro lado, la construcción también ha venido a la baja a lo que se suma la crítica situación de la agroindustria y de la vitivinicultura en donde no se realizan inversiones y a duras penas se hace mantenimiento. En este marco, la minería podría ser un vector de crecimiento, pero más allá del trabajo a conciencia que se realiza desde el Gobierno para promoverla, se tratan de inversiones que llevan tiempo y que tardarán en impactar.

Expectativas en baja y un pedido clave

“La industria en general viene en caída libre y desde el Gobierno se ve ningún mecanismo que impulse la producción”, observó Solís. El empresario agregó que pronto se verá mayor desempleo ya que las expectativas hacia adelante no ven motores de cambio. El nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída en términos interanuales de -3,2% y con respecto a agosto -0,3%.

En agosto (último dato disponible), las importaciones de productos metalúrgicos totalizaron 2.281 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 28,4% en dólares y un incremento de 55,4% en toneladas. Por otra parte, se registró una disminución de 6,2% en las exportaciones. “Necesitamos que la producción argentina se vuelva a tener en cuenta, porque si no afectará los niveles de empleo”, coincidió Elio Del Re, presidente de Admira.

Con un crédito que no existe y políticas industriales nacionales que no se aplican, desde Asinmet advirtieron que para evitar una mayor caída de la actividad se deben revertir esta situación. “Esto va mucho más allá de la reforma laboral o fiscal que si bien son importantes, no alcanzarán a dar vuelta por sí mismas dos años de recesión generalizada”, advirtió Solís.

A nivel nacional, el informe de Adimra mostró que las perspectivas para los próximos meses no muestran señales alentadoras: el 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones.