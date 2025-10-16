16 de octubre de 2025 - 11:36

Caputo en Coloquio IDEA: aseguró que "ahora viene" una reforma laboral que terminará con "la industria del juicio"

Luis Caputo participó virtualmente en el Coloquio IDEA en Mar del Plata y destacó avances económicos, además de prometer reformas laborales y tributarias y mayor competitividad.

Luis Caputo envió su mensaje grabado desde Washington durante la segunda jornada del Coloquio IDEA en Mar del Plata.

El Observador
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

ENVIADA ESPECIAL A MAR DEL PLATA. - El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de manera virtual este jueves en la segunda jornada del 61° Coloquio de IDEA, que se realiza en Mar del Plata bajo el lema “Juega Argentina”. En su intervención, destacó los avances alcanzados en materia de estabilidad fiscal y monetaria, y delineó los próximos pasos de la gestión económica.

El funcionario envió un mensaje grabado a los empresarios presentes. Su discurso puso el foco en la consolidación de un nuevo modelo económico, basado en el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y un marco que promueva la inversión privada y el empleo formal.

Luis Caputo: “Argentina logró el equilibrio fiscal por primera vez en casi un siglo”

Durante su exposición, Luis Caputo remarcó que el país atraviesa una etapa de transformación profunda y aseguró que el Gobierno consiguió estabilizar la macroeconomía tras “dejar de lado un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria”. Según el ministro, esa política permitió alcanzar resultados concretos: “Logramos el tan ansiado equilibrio fiscal que Argentina no tenía desde hacía casi un centenar de años”, expresó.

Caputo destacó que la gestión logró “reducir la pobreza en más de 26 puntos y sacar 12 millones de argentinos de la pobreza”, además de iniciar una recuperación del salario real y reducir impuestos por más de dos puntos y medio del producto. “Está claro que este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar”, sostuvo.

De cara al futuro, el titular del Palacio de Hacienda adelantó el inicio de una nueva fase económica. “Ahora viene una segunda etapa de reformas, esencialmente una reforma laboral y una reforma tributaria”, explicó. En ese sentido, señaló que el actual régimen laboral “es arcaico, rígido e imprevisible”, y que el objetivo es crear un sistema “más ágil y dinámico, que termine con la industria del juicio”.

Respecto a los cambios tributarios, Caputo precisó que la meta será “eliminar muchos impuestos, bajar otros y simplificar el régimen”, incentivando el ahorro interno y fortaleciendo el financiamiento de largo plazo. Según afirmó, un Estado con equilibrio fiscal permitirá canalizar ese ahorro hacia la inversión privada, lo que -dijo- “es el motor del desarrollo que buscamos”.

Competitividad, inversión y una visión de largo plazo para Argentina

En la parte final de su mensaje, Luis Caputo cuestionó las visiones que asocian la competitividad del país a una moneda débil. “Una moneda débil no es otra cosa que el reflejo de una economía débil”, enfatizó, y subrayó que la estrategia oficial se apoya en “baja de impuestos, desregulación, reformas estructurales y crédito a tasas razonables”.

Luis Caputo en Coloquio Idea

El ministro sostuvo que la competitividad debe provenir de una economía sana y abierta, capaz de sostener la inversión y la productividad sin depender de devaluaciones. “Me parece arcaico pensar que la única forma de ser competitivos es con una moneda depreciada”, afirmó.

Finalmente, Caputo convocó al empresariado a acompañar las reformas en marcha. “Vamos a dejar el alma para conseguir estos objetivos. Vamos a trabajar 24/7 para que Argentina vuelva a ser una potencia”, aseguró, y concluyó su intervención con un mensaje de optimismo: “Estamos absolutamente convencidos de que Argentina será el país más libre y con mayor crecimiento en los próximos 20 años”.

