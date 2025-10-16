Caputo en Coloquio IDEA: aseguró que "ahora viene" una reforma laboral que terminará con "la industria del juicio"

ENVIADA ESPECIAL A MAR DEL PLATA. - El ministro de Economía, Luis Caputo , participó de manera virtual este jueves en la segunda jornada del 61° Coloquio de IDEA , que se realiza en Mar del Plata bajo el lema “Juega Argentina”. En su intervención, destacó los avances alcanzados en materia de estabilidad fiscal y monetaria, y delineó los próximos pasos de la gestión económica.

Caputo y Bausili afirmaron que el acuerdo de U$D 20 mil millones con EE.UU. iniciará antes de las elecciones

El funcionario envió un mensaje grabado a los empresarios presentes. Su discurso puso el foco en la consolidación de un nuevo modelo económico, basado en el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y un marco que promueva la inversión privada y el empleo formal.

Durante su exposición, Luis Caputo remarcó que el país atraviesa una etapa de transformación profunda y aseguró que el Gobierno consiguió estabilizar la macroeconomía tras “ dejar de lado un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria ”. Según el ministro, esa política permitió alcanzar resultados concretos: “ Logramos el tan ansiado equilibrio fiscal que Argentina no tenía desde hacía casi un centenar de años ”, expresó.

Caputo destacó que la gestión logró “ reducir la pobreza en más de 26 puntos y sacar 12 millones de argentinos de la pobreza ”, además de iniciar una recuperación del salario real y reducir impuestos por más de dos puntos y medio del producto. “ Está claro que este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar ”, sostuvo.

Embed - 61° #ColoquioIDEA - Día 2 - La visión del Ministro de Economía de la Nación

De cara al futuro, el titular del Palacio de Hacienda adelantó el inicio de una nueva fase económica. “ Ahora viene una segunda etapa de reformas, esencialmente una reforma laboral y una reforma tributaria ”, explicó. En ese sentido, señaló que el actual régimen laboral “ es arcaico, rígido e imprevisible ”, y que el objetivo es crear un sistema “ más ágil y dinámico, que termine con la industria del juicio ”.

Respecto a los cambios tributarios, Caputo precisó que la meta será “eliminar muchos impuestos, bajar otros y simplificar el régimen”, incentivando el ahorro interno y fortaleciendo el financiamiento de largo plazo. Según afirmó, un Estado con equilibrio fiscal permitirá canalizar ese ahorro hacia la inversión privada, lo que -dijo- “es el motor del desarrollo que buscamos”.

Competitividad, inversión y una visión de largo plazo para Argentina

En la parte final de su mensaje, Luis Caputo cuestionó las visiones que asocian la competitividad del país a una moneda débil. “Una moneda débil no es otra cosa que el reflejo de una economía débil”, enfatizó, y subrayó que la estrategia oficial se apoya en “baja de impuestos, desregulación, reformas estructurales y crédito a tasas razonables”.

Luis Caputo en Coloquio Idea

El ministro sostuvo que la competitividad debe provenir de una economía sana y abierta, capaz de sostener la inversión y la productividad sin depender de devaluaciones. “Me parece arcaico pensar que la única forma de ser competitivos es con una moneda depreciada”, afirmó.

Finalmente, Caputo convocó al empresariado a acompañar las reformas en marcha. “Vamos a dejar el alma para conseguir estos objetivos. Vamos a trabajar 24/7 para que Argentina vuelva a ser una potencia”, aseguró, y concluyó su intervención con un mensaje de optimismo: “Estamos absolutamente convencidos de que Argentina será el país más libre y con mayor crecimiento en los próximos 20 años”.