Tragedia: una influencer de 20 años murió tras inhalar "gas de la risa", la droga popular de Europa

La familia de la joven exige al Gobierno medidas urgentes para evitar más muertes. La sustancia habría provocado coágulos en el corazón y los pulmones.

Amy Louise Leonard,&nbsp; influencer y maquilladora, murió a los 20 años.

Amy Louise Leonard,  influencer y maquilladora, murió a los 20 años.

Por Redacción Mundo

Una influencer británica murió tras consumir una sustancia que en el último tiempo se volvió común entre los jóvenes de entre 16 y 34 años en Reino Unido y otros países de Europa. Se trata del “gas de la risa”, una droga que adquirió popularidad, pese a sus consecuencias negativas para la salud.

Amy Louise Leonard, de tan solo 20 años, falleció tras sufrir graves complicaciones provocadas por la inhalación de óxido nitroso, utilizado por algunos por sus efectos euforizantes.

Reconocida en redes por su trabajo como maquilladora, Amy fue internada el 29 de septiembre en un hospital local, donde permaneció tres días antes de morir. Según su madre, la joven le confesó antes de ser hospitalizada que había inhalado el gas.

En su caso, la sustancia habría provocado coágulos en el corazón y los pulmones.

La madre relató que todo comenzó cuando Amy empezó a sentirse mal mientras se preparaba para salir con amigos en un hotel. “Se quejaba de un dolor fuerte en las piernas, pero pensó que se debía a una falta de hierro”, explicó.

Poco después, la joven se desplomó y fue trasladada de urgencia al hospital, donde sufrió dos paros cardíacos. Los médicos advirtieron que, incluso si despertaba del coma inducido, podría haber quedado con daños cerebrales severos por falta de oxígeno.

Su familia exigió respuestas al Gobierno

La familia confirmó su muerte a través de una campaña en GoFundMe, en la que pidieron colaboración para cubrir los gastos funerarios y recordaron a Amy como “una joven única, llena de amor, risas y vida”.

Tras el trágico hecho, la madre de la influencer exigió al Gobierno británico que se tomen medidas más firmes para restringir la venta de óxido nitroso y se implemente campañas de concientización sobre sus riesgos.

“Ojalá hubiera sabido antes lo peligrosos que son estos globos de la risa. No quiero que ninguna familia pase por lo que estamos viviendo”, expresó.

