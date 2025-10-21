La dura advertencia de Trump a Hamás: "Si violan el plan de paz, el fin será rápido, furioso y brutal".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó este martes una dura advertencia al grupo palestino Hamás , asegurando que “varios aliados” están dispuestos a intervenir militarmente en Gaza si el movimiento islamista viola los términos del plan de paz impulsado por Washington.

“Varios de nuestros ahora grandes aliados en Oriente Medio, y en áreas cercanas, me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y ‘enderezar a Hamás’ si sigue actuando de manera incorrecta”, publicó el mandatario en su red Truth Social .

Trump subrayó que, por el momento, ha pedido a esos países y a Israel que “esperen” , con la esperanza de que Hamás “haga lo correcto” . “ Si no lo hace, el fin de Hamás será rápido, furioso y brutal ”, advirtió.

El presidente también agradeció el apoyo internacional recibido tras la implementación del alto el fuego y destacó particularmente la colaboración de Indonesia.

“Agradezco a todos los países que llamaron para ofrecer ayuda, especialmente al gran y poderoso país de Indonesia y a su maravilloso líder, Prabowo Subianto, por toda la ayuda que han mostrado y dado a Medio Oriente y a EE.UU.”, escribió.

Un plan de paz de 20 puntos en Gaza

La tregua en Gaza, vigente desde el 10 de octubre, forma parte de un plan de paz de 20 puntos elaborado por la administración Trump. Entre los puntos principales se incluyen:

La devolución de rehenes israelíes en manos de Hamás.

en manos de Hamás. La liberación de prisioneros palestinos por parte de Israel.

por parte de Israel. La retirada parcial de tropas israelíes de la Franja.

de la Franja. Y una segunda fase que contempla la desmilitarización del territorio y un plan de reconstrucción con apoyo de países árabes.

Sin embargo, la implementación del acuerdo está en un punto crítico. Hamás ha denunciado más de 80 violaciones del alto el fuego por parte de Israel, mientras que el Ejército israelí acusó a la organización islamista de romper la tregua el pasado domingo durante enfrentamientos en Rafah.

Tras esos incidentes, Israel afirmó haber “reanudado la aplicación del alto el fuego”, mientras que Trump aseguró que la tregua “sigue vigente”.

En paralelo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se encuentra en Tel Aviv para supervisar el cumplimiento del acuerdo. Allí mantendrá reuniones con el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros altos funcionarios israelíes.

Según fuentes de la Casa Blanca, Vance también evaluará la segunda etapa del plan, que contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la puesta en marcha de un programa de reconstrucción con participación de naciones árabes y organismos multilaterales.