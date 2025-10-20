Milei viajará otra vez a Estados Unidos tras las elecciones y podría encontrarse con Lionel Messi

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos , donde participará como orador en el America Business Forum, uno de los encuentros de liderazgo más importantes a nivel global. Su viaje será luego de las elecciones legislativas 2025 y tras su reciente cumbre con el mandatario Donald Trump .

El evento se desarrollará en Miami y contará con figuras internacionales de la política, los negocios y el deporte. La cumbre se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, estadio de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, periodista de la cadena Fox News.

Además de Donald Trump , entre los oradores más importantes se encuentra el astro del fútbol argentino Lionel Messi . El tenista español Rafael Nadal será otro de los deportistas que estarán presentes. La premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado también fue invitada.

“El America Business Forum reunirá en algunas semanas a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura, ante más de 40.000 CEOs, líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global en vivo”, se indicó en un comunicado.

La cumbre global es liderada por un latino, el uruguayo Ignacio González, de 34 años, presentador de televisión y productor, que tras diez años de liderar la cumbre en Latinoamérica comanda hoy desde Miami el capítulo global de ABF.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial, y Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase.

También al actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

“ABF será la plataforma desde la cual los líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”, destacó su fundador.

Desde su creación en 2016, America Business Forum se consolidó como una de las cumbres de líderes más influyentes del mundo, al convocar a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.

Durante la semana del evento, los líderes participantes tendrán acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial.