Las burlas a Milei en Estados Unidos: le dijeron "Wolverine de bajo presupuesto" y "Austin Powers"

Tras el apoyo económico de Estados Unidos, el presidente Javier Milei fue tema en populares programas de CNN y NBC.

Las burlas a Javier Milei en Estados Unidos: lo compararon con Wolverine y Austin Powers.

El conductor Roy Wood Jr. abrió el segmento del canal CNN con una crítica al envío de USD 40.000 millones anunciado por la Casa Blanca, asegurando que era “una mala idea” porque ese dinero “va a ir a este tipo”, en referencia a Milei.

Inmediatamente después, el ciclo proyectó imágenes del show musical que el Milei protagonizó en el Movistar Arena, donde el mandatario interpretó covers junto a “la banda presidencial”.

“Se ve responsable…”, lanzó en tono sarcástico una de las panelistas, mientras otro de los invitados agregó entre risas: “Escuchen, esto es lo que pasa si no dejan que sus hijos se dediquen al arte. Lo van a hacer igual, antes o después de convertirse en dictadores”.

Con la imagen del libertario en pantalla, Wood Jr. volvió a remarcar: “Este es el presidente de la Argentina, por cierto”, generando carcajadas en el estudio. Luego, otro de los comediantes remató el bloque con una comparación: “Miren a ese Wolverine de bajo presupuesto. Parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes”.

Milei es comparado con Austin Powers en “Saturday Night Live”

No es la primera vez que el presidente se convierte en tema de comedia en la televisión estadounidense. El fin de semana pasado, "Saturday Night Live" (SNL), el icónico programa de la cadena NBC, también incluyó a Milei en su monólogo principal, donde el conductor Colin Jost lo comparó con Austin Powers, el extravagante espía británico interpretado por Mike Myers.

“El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: ‘If you make me horny, baby’ (‘Si me enloquecés, nena’)”, bromeó Jost, mostrando una imagen de Milei junto al personaje ficticio, ambos con gafas oscuras y una expresión casi idéntica.

El comediante también ironizó sobre el acuerdo financiero entre Trump y Milei, diciendo: “Trump anunció que le dará 40 mil millones de dólares a la Argentina. Porque, si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia la Argentina...”. Se trata, además, de una referencia a las historias de nazis que escaparon tras la Segunda Guerra Mundial.

