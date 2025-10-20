Las burlas a Milei en Estados Unidos: le dijeron "Wolverine de bajo presupuesto" y "Austin Powers"

La figura del presidente Javier Milei volvió a acaparar la atención de la televisión estadounidense, esta vez en el programa de sátira política “Have I Got News for You” , emitido por la cadena CNN , donde ironizaron sobre el reciente respaldo económico del gobierno de Donald Trump a la Argentina, así como en el popular " Saturday Night Live " (NBC).

Trump y un raro elogio a Milei: "En Argentina no tienen dinero ni nada, se están muriendo"

Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones de Bolivia: "Un día histórico"

El conductor Roy Wood Jr. abrió el segmento del canal CNN con una crítica al envío de USD 40.000 millones anunciado por la Casa Blanca, asegurando que era “ una mala idea ” porque ese dinero “va a ir a este tipo”, en referencia a Milei.

Inmediatamente después, el ciclo proyectó imágenes del show musical que el Milei protagonizó en el Movistar Arena , donde el mandatario interpretó covers junto a “la banda presidencial”.

“Se ve responsable…”, lanzó en tono sarcástico una de las panelistas, mientras otro de los invitados agregó entre risas: “Escuchen, esto es lo que pasa si no dejan que sus hijos se dediquen al arte. Lo van a hacer igual, antes o después de convertirse en dictadores ”.

Con la imagen del libertario en pantalla, Wood Jr. volvió a remarcar: “Este es el presidente de la Argentina, por cierto”, generando carcajadas en el estudio. Luego, otro de los comediantes remató el bloque con una comparación: “Miren a ese Wolverine de bajo presupuesto . Parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes ”.

Milei es comparado con Austin Powers en “Saturday Night Live”

No es la primera vez que el presidente se convierte en tema de comedia en la televisión estadounidense. El fin de semana pasado, "Saturday Night Live" (SNL), el icónico programa de la cadena NBC, también incluyó a Milei en su monólogo principal, donde el conductor Colin Jost lo comparó con Austin Powers, el extravagante espía británico interpretado por Mike Myers.

“El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: ‘If you make me horny, baby’ (‘Si me enloquecés, nena’)”, bromeó Jost, mostrando una imagen de Milei junto al personaje ficticio, ambos con gafas oscuras y una expresión casi idéntica.

Embed JAJAJA ASÍ SE BURLAN DE MILEI EN LA TV DE LOS ESTADOS UNIDOS



En Saturday Night Live lo compararon con Austin Powers y se le cagaban de risa



Nadie lo toma en serio, nadie lo respeta al desequilibrado fanático de Trump



QUÉ VERGÜENZA TENER ESTO DE PRESIDENTE, POR FAVOR... pic.twitter.com/pmpfV3fcPj — Peronista de Perón (@AlePeronista) October 19, 2025

El comediante también ironizó sobre el acuerdo financiero entre Trump y Milei, diciendo: “Trump anunció que le dará 40 mil millones de dólares a la Argentina. Porque, si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia la Argentina...”. Se trata, además, de una referencia a las historias de nazis que escaparon tras la Segunda Guerra Mundial.