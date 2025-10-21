El insólito motivo por el que Donald Trump derriba parte de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se convirtió en el "constructor en jefe" de una remozada Casa Blanca , con múltiples planes de renovación que van desde reemplazar baños que no le gustan o planificar un Arco del Triunfo en Washington hasta construir un gigante salón de baile financiado por magnates que han contribuido a sus campañas.

La dura advertencia de Trump a Hamás: "Si violan el plan de paz, el fin será rápido, furioso y brutal"

Desde su vuelta al poder en enero pasado, Trump se ha dedicado a remodelar la sede del Ejecutivo estadounidense . Un desfile de objetos chapados en oro en cada repisa , en las chimeneas, en los picaportes de las puertas y en las lámparas -casi idénticas a las de su club privado en Florida, en Mar-a-Lago - saltan a la vista en cada evento público.

"Siempre he sido un constructor y ahora estoy construyendo una nación que es respetada nuevamente", mencionó Trump esta semana durante una cena que auspició para dos docenas de magnates que han decidido financiar, con 200 millones de dólares, un salón de baile de 8.300 m2 para 900 personas que el mandatario ofreció en el marco del 250° aniversario de la fundación del país.

Trump manda a demoler el ala este de la Casa Blanca para construir una pista de baile

Una excavadora mecánica arrasó la fachada del ala este y dejó al descubierto un amasijo de mampostería rota, escombros y cables de acero.

Trump dijo que "siempre habían querido un salón de baile" y bromeó al decir que "no tenían un agente inmobiliario" , en referencia a sí mismo como gestor de proyectos.

Sobre la costosa construcción, Trump afirmó que "es el precio de tener acceso al presidente", frente a donantes que calificó como "leyendas", entre ellas el petrolero Harold Hamm, prominente financista de las campañas del republicano, informó EFE.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1980450740985557074&partner=&hide_thread=false For over 100 years, presidents have enhanced the White House, preserving its legacy as a symbol of our nation. Today, President Trump proudly broke ground on the new, big White House Ballroom.



Privately funded, it costs taxpayers nothing & will be cherished for generations. pic.twitter.com/p1rZdYmrOy — The White House (@WhiteHouse) October 21, 2025

Se viene un arco del triunfo en Washington

En esa cena, Trump mostró a sus invitados tres modelos a escala del nuevo monumento que planea construir, el "Arc de Trump", un arco inspirado en el de París, ubicado al final del puente Memorial que une el centro de Washington con Arlington.

Además, el jefe de Estado sugirió que el proyecto podría financiarse con los fondos sobrantes de la renovación del salón de baile.

Sin embargo, se trata de un proyecto que aún necesita pasar por la aprobación de diversas agencias estatales y no se tiene claridad si las solicitudes se han presentado.

Nuevo jardín de las rosas para Trump y un baño "no adecuado"

En la búsqueda de dejar su huella en la residencia de los presidentes de EE.UU., en agosto pasado, Trump estrenó el nuevo Jardín de las Rosas, un espacio histórico del ala oeste de la Casa Blanca, construido en 1913 y renovado por la primera dama Jacqueline Kennedy en 1962.

El republicano quitó el césped del jardín y colocó piedra, convirtiéndolo en un patio parecido al club Mar-a Lago, donde Trump pasa sus descansos y realiza sus eventos empresariales.

El nuevo Jardín se ha utilizado para cenas con aliados y recientemente para entregar reconocimientos como la Medalla Presidencial de la Libertad, que Trump otorgó de manera póstuma al activista ultraconservador, Charlie Kirk, asesinado en septiembre.

Pero las renovaciones no se han limitado a las áreas comunes, Trump calificó de "no adecuado" el diseño del baño Kennedy de la suite presidencial, se quejó de los tonos verdes del espacio y cambió el azulejo de estilo art deco por mármol estatuario, que -según el presidente- ahora "refleja mejor la estética de la época de la guerra civil".

Por supuesto, las renovaciones encabezadas por Trump fueron objeto del escrutinio publico y cuestionamientos acerca de la legalidad de sus acciones en la Casa Blanca, así como su método de recaudo de fondos privados para sus planes, aunque el mandatario y su Administración se ataron a una ley de 1964 que le permite hacer cambios estéticos y estructurales.

El Instituto Americano de Arquitectos publicó en agosto su preocupación por las renovaciones de Trump, especialmente por el salón de baile, e instó a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital a realizar controles rigurosos para garantizar que el proyecto no se desvíe ni altere el diseño neoclásico de la Casa Blanca.