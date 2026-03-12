12 de marzo de 2026 - 22:13

Trump habló con Petro y reconoció un error en la invitación a la cumbre regional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se disculpó con su par colombiano, Gustavo Petro, por no haberlo incluido en la cumbre “Escudo de las Américas” realizada en Miami. Además reconoció que pudo haber existido un error en la invitación.

Donald Trump y Gustavo Petro.

Donald Trump y Gustavo Petro.

Foto:

Web
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se disculpó con su par de Colombia, Gustavo Petro, por no haberlo incluido en la cumbre regional denominada “Escudo de las Américas”, realizada el último fin de semana en Miami.

Leé además

La nueva estatua que muestra a Trump y Epstein

Apareció una nueva estatua de Trump y Epstein recreando la icónica escena de Titanic frente al Capitolio

Por Redacción Mundo
Alberto Fernández opinó sobre la foto de Messi con Trump y lo comparó con Maradona.

Alberto Fernández opinó sobre la foto de Messi con Trump y lo comparó con Maradona

Por Redacción Política

Según informó la Presidencia colombiana, ambos mandatarios mantuvieron este jueves una conversación telefónica de aproximadamente 30 minutos, en la que el líder estadounidense reconoció que pudo haber existido un error en la invitación al encuentro.

Durante el diálogo, Trump también transmitió a Petro que siempre será bienvenido en Estados Unidos y valoró la relación bilateral entre ambos países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/infopresidencia/status/2032180040134533368&partner=&hide_thread=false

La polémica por la cumbre regional

La controversia se generó luego de que Petro señalara públicamente que Colombia no había sido invitada a la reunión, en la que varios gobiernos latinoamericanos discutieron estrategias conjuntas para reforzar la cooperación contra el narcotráfico.

El mandatario colombiano también cuestionó la ausencia de otros países relevantes en la lucha contra el tráfico de drogas, como Brasil y México, y sostuvo que una alianza regional de ese tipo debería incluir a las naciones con mayor experiencia en esa materia.

La cumbre “Escudo de las Américas”, impulsada por Washington, reunió en Miami a mandatarios de varios países de la región con el objetivo de coordinar acciones frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Los temas que trataron Trump y Petro

Además de la polémica por la invitación, los presidentes abordaron distintos temas de la agenda bilateral, entre ellos:

  • cooperación energética e hidrocarburos,

  • seguridad regional,

  • erradicación de cultivos ilícitos,

  • lucha contra el narcotráfico,

  • y la reactivación económica en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Antes de finalizar la conversación, Trump también le deseó suerte a Petro de cara a la reunión prevista con la dirigente venezolana Delcy Rodríguez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

jorge elbaum en aconcagua radio: las claves geopoliticas detras de la escalada en medio oriente

Jorge Elbaum en Aconcagua Radio: las claves geopolíticas detrás de la escalada en Medio Oriente

Trump ahora dice que podría dialogar con Irán, pero que depende de los términos. 

Trump ahora dice que podría dialogar con Irán, pero que "depende de los términos"

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu - Foto Spunik

Netanyahu aclaró los dichos de Trump: "Aún no hemos terminado" en Irán

Trump y Alí Khamenei.

América Latina y la guerra en Medio Oriente