Trump habló con Petro y reconoció un error en la invitación a la cumbre regional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se disculpó con su par de Colombia, Gustavo Petro , por no haberlo incluido en la cumbre regional denominada “Escudo de las Américas” , realizada el último fin de semana en Miami .

Según informó la Presidencia colombiana, ambos mandatarios mantuvieron este jueves una conversación telefónica de aproximadamente 30 minutos, en la que el líder estadounidense reconoció que pudo haber existido un error en la invitación al encuentro.

Durante el diálogo, Trump también transmitió a Petro que siempre será bienvenido en Estados Unidos y valoró la relación bilateral entre ambos países.

La controversia se generó luego de que Petro señalara públicamente que Colombia no había sido invitada a la reunión , en la que varios gobiernos latinoamericanos discutieron estrategias conjuntas para reforzar la cooperación contra el narcotráfico.

El presidente de Colombia, @petrogustavo , sostuvo en la tarde de hoy una conversación telefónica de cerca de media hora con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ( @realDonaldTrump ). Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas energéticos, hidrocarburos,… pic.twitter.com/emuddVrgrF

El mandatario colombiano también cuestionó la ausencia de otros países relevantes en la lucha contra el tráfico de drogas, como Brasil y México , y sostuvo que una alianza regional de ese tipo debería incluir a las naciones con mayor experiencia en esa materia.

La cumbre “Escudo de las Américas”, impulsada por Washington, reunió en Miami a mandatarios de varios países de la región con el objetivo de coordinar acciones frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Los temas que trataron Trump y Petro

Además de la polémica por la invitación, los presidentes abordaron distintos temas de la agenda bilateral, entre ellos:

cooperación energética e hidrocarburos,

seguridad regional,

erradicación de cultivos ilícitos,

lucha contra el narcotráfico,

y la reactivación económica en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Antes de finalizar la conversación, Trump también le deseó suerte a Petro de cara a la reunión prevista con la dirigente venezolana Delcy Rodríguez.