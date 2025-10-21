21 de octubre de 2025 - 15:45

Fraude y detención en Israel: ocultó el cadáver de su madre para seguir cobrando subsidios del Holocausto

La Policía halló el cuerpo de la anciana en un pozo del patio familiar en Israel. Su hija enfrenta cargos por fraude y ocultamiento de información.

Israel: ocultó el cadáver de su madre para seguir cobrando subsidios del Holocausto y fue detenida

Una mujer fue arrestada en el norte de Israel tras descubrirse que había ocultado durante meses el cadáver de su madre, una anciana de 93 años y sobreviviente del Holocausto, con el objetivo de seguir cobrando los beneficios económicos destinados a víctimas del régimen nazi.

El caso salió a la luz luego de que la Policía israelí recibiera denuncias de familiares preocupados por declaraciones contradictorias de la hija sobre el paradero de su madre. La investigación culminó con un hallazgo macabro: el cuerpo de la mujer fue encontrado en un pozo en el patio de la vivienda familiar en la ciudad de Karmiel.

"Una pareja de Karmiel ocultó el cuerpo de la madre de la mujer, de 93 años, para seguir recibiendo dinero de varias organizaciones debido a que era una superviviente del Holocausto", informó la Policía en su cuenta oficial de X.

Durante los interrogatorios, la hija alegó que su madre había fallecido en abril de 2024 y que había sido enterrada en otra ciudad, pero aseguró que el conflicto en Oriente Próximo había dificultado el proceso de localización del cuerpo. Las inconsistencias en su relato llevaron a las autoridades a profundizar en la investigación.

Suicidio durante la investigación

En un giro aún más dramático, el diario The Times of Israel reveló que la pareja sentimental de la acusada, también involucrada en el ocultamiento del cadáver, se quitó la vida mientras estaba bajo custodia policial.

La mujer enfrenta ahora cargos por fraude, interferencia en una investigación y por no informar oficialmente la muerte de su madre, como exige la ley. La Policía investiga además cómo se gestionaban los pagos fraudulentos y si existen más personas implicadas en el esquema.

El caso ha generado una profunda conmoción en la sociedad israelí, no solo por el engaño económico, sino también por el hecho de que la víctima era una sobreviviente del Holocausto, cuya memoria y dignidad fueron violentadas incluso después de su muerte.

