Hallaron un cadáver desmembrado: sería del chofer de Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

Hallaron el cuerpo de un hombre en Concordia (Entre Ríos) y sospechan que sea el de Martín Sebastián Palacios, el chofer porteño desaparecido el martes pasado mientras realizaba un viaje con Pablo Laurta, el uruguayo acusado del doble femicidio en Córdoba y del secuestro de su hijo de cinco años.

El hallazgo se produjo en una zona rural de Puerto Yeruá, a pocos kilómetros del arroyo. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el cuerpo presenta impactos de bala y se encuentra desmembrado : los peritos aún buscan la cabeza y los brazos. Aunque todo indica que se trata de Palacios, la identificación oficial todavía no fue confirmada.

Al lugar del hallazgo se dirigieron el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía provincial. La investigación apunta a determinar cómo y cuándo fue asesinado el chofer, cuyo último registro telefónico se detectó el martes 7 de octubre en Federación, también en Entre Ríos.

El vínculo entre Palacios y Laurta sigue siendo un enigma . Un investigador señaló a Clarín que ya se conocían: “Ya lo había llevado en otro viaje”. En esta oportunidad, Laurta habría contratado a Palacios para que lo trasladara desde la terminal de Concordia hasta Rafaela, Santa Fe, unos 400 kilómetros al oeste.

Una cámara de seguridad registró el momento en que Laurta sube al Toyota Corolla del chofer, poco antes de las 20 de aquel martes. Ambos se saludan con un beso antes de partir. Esa fue la última imagen con vida de Palacios.

Dos días después, su auto apareció incendiado en el barrio Villa Retiro, en Córdoba capital. El fuego provocó la evacuación preventiva de 130 personas y la destrucción total de 14 vehículos cercanos.

La fiscalía a cargo de Gerardo Reyes sospecha que Laurta llegó solo a Córdoba en ese mismo coche. Testigos lo vieron circular por la zona, aunque los vidrios polarizados del vehículo dificultan el análisis de cámaras de peaje y seguridad.

El recorrido criminal de Laurta culminó el sábado, cuando ingresó a la vivienda de su expareja, Luna Giardina (26), y de su exsuegra, Mariel Zamudio (54), en Villa Rivera Indarte, donde las asesinó antes de llevarse a su hijo Pedro con la intención de cruzar a Uruguay.

Pablo Laurta está acusado de un doble femicidio: mató a su expareja y exsuegra. Luego huyó con su hijo de 5 años.

Fue capturado el domingo en Gualeguaychú, tras un operativo conjunto de las policías de Entre Ríos y Córdoba. El niño fue rescatado en buen estado de salud y recibió asistencia psicológica.

Palacios, de 49 años, vivía en la Ciudad de Buenos Aires y había viajado especialmente para cumplir el traslado contratado por Laurta. Su familia denunció la desaparición apenas perdió contacto con él, y la búsqueda se viralizó en redes sociales.