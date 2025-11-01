1 de noviembre de 2025 - 08:39

Lo acribillaron a balazos y llegó muerto al hospital donde trabajaba: buscan a un expolicía por el crimen

Una diferencia entre dos hombres terminó con disparos de arma de fuego y uno de ellos falleció. Ocurrió en en Chapanay, en San Martín.

Rodrigo Federico Salafia murió de un disparo tras una discusión en Chapanay

Rodrigo Federico Salafia murió de un disparo tras una discusión en Chapanay

Foto:

Rodrigo Federico Salafia murió de un disparo tras una discusión en Chapanay

Rodrigo Federico Salafia murió de un disparo tras una discusión en Chapanay

Foto:

Gentileza
Grave discusión a balazos en Chapanay, con un hombre al borde de la muerte.

Grave discusión a balazos en Chapanay, con un hombre al borde de la muerte.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un hombre de 24 años falleció después de ser baleado en medio de una discusión, en Chapanay, en San Martín. El hecho ocurrió al caer la tarde de este viernes. El agresor es un expolicía.

Leé además

Una mujer fue detenida en Santiago del Estero acusada de haber provocado la muerte de su hija de 9 años, presuntamente tras suministrarle clonazepam.

Aberrante: detuvieron a una mujer sospechada de haber asesinado a su hija de 9 años con clonazepam

Por Redacción Política
culpables: los asesinos de luciano gomez evitaron la prision perpetua, pero tendran una dura condena

Culpables: los asesinos de Luciano Gómez evitaron la prisión perpetua, pero tendrán una dura condena

Por Redacción Policiales

Rodrigo Federico Salafia, de 24 años, quien cumplía servicios de seguridad en el Hospital Perrupato, ingresó fallecido en la noche de este viernes al mismo hospital donde trabajaba, después de recibir tres disparos en el pecho.

Quien le habría disparado es un ex policía, que fue exonerado de la fuerza hace un tiempo, y que habría disparado contra la víctima después de una discusión. El agresor fue indetificado como Gonzalo Emanuel Ferreyra Domínguez, de 39 años, también con domicilio en la zona.

Asesinato en Chapanay Rodrigo Federico Salafia
Rodrigo Federico Salafia murió de un disparo tras una discusión en Chapanay

Rodrigo Federico Salafia murió de un disparo tras una discusión en Chapanay

Salafia es nacido en Tres Porteñas y estaba radicado en Chapanay desde hacía tiempo. Con su agresor se conocían desde hacía tiempo y en la tarde de este viernes se habría cruzado con su victimario en la calle San Juan, casi Bonnano, de Chapanay, y allí se habrían trenzado en una discusión, que terminó trágicamente cuando el expolicía disparó contra Salafia.

La víctima recibió los disparos en el pecho e ingresó fallecido al mismo hospital donde trabajaba.

Mientras tanto, la Justicia buscaba al agresor para detenerlo, que escapó del lugar en bicicleta.

Trabaja en el caso la Oficina Fiscal en turno y rastrear al prófugo la Unidad Investigativa Departamental y la División Canes, mientras la Policía Científica realiza las pericias de rigor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La joven se suicidó el viernes pasado 

Detienen por instigación al suicidio a la expareja de la joven que transmitió su muerte en vivo

Por Redacción Policiales
Cuatro muertos tras un accidente en la Ruta 12

Trágico accidente en la Ruta 12: cuatro muertos y un herido tras un choque frontal entre dos camionetas

Por Redacción Policiales
Detuvieron e imputaron a una falsa médica 

Imputan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos sin habilitación

Por Redacción Policiales
La subcomisaría Conde de Guaymallén. / Google maps. 

Feroz pelea en un supermercado terminó en una comisaría: le pegaron y le robaron el arma a una policía

Por Redacción Policiales