El intento de asesinato a la fiscal Claudia Ríos que no fue: juzgan por amenazas al preso que protagonizó un polémico video

Este martes comenzará a ser juzgado el preso que, en septiembre de 2023, protagonizó un intento de fuga del Polo Judicial y que, inicialmente, el Ministerio Público Fiscal publicitó como una tentativa de asesinato a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, versión que se desestimó de plano cuando se filtró un video del caso.

Hugo Eduardo Arredondo Suarez (39) es juzgado hoy por los delitos de “ amenazas agravadas por el uso de arma , evasión en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad agravada”.

En un primer momento, Arredondo había sido oficialmente imputado por el delito de “tentativa de homicidio y dos hechos de lesiones leves”, pero las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de la sala hicieron dar marcha atrás con la imputación, ya que las imágenes mostraron que hubo ninguna intención de matar a la magistrada.

Así las cosas, la jueza Belén Salido comenzará a juzgar a Arredondo por los tres delitos que hoy se le imputan en la sala 28 de Polo Judicial. El fiscal Delitos Contra la Integridad Sexual Gonzalo Marzal llevará adelante la acusación, en tanto que la defensora oficial Marian Gil Moya asistirá al acusado.

La posible condena de Arredondo no cambiará en nada su situación, ya que cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato de Jorge Montilla (51), un comerciante que fue baleado en marzo de 2015 , en la puerta de su casa en el barrio Tamarindos II de Las Heras, cuando le quisieron robar una camioneta Toyota Hilux.

El recluso también fue condenado a 14 años por el asesinato de Nicolás Lozano (23), quien fue apuñalado el 26 de diciembre de 2019 en el interior de uno los calabozos del módulo 5, en el ala 2 de la cárcel de Almafuerte.

También fue condenado en 2023 por tentativa de homicidio por haber querido asesinar, junto a otros dos reclusos, al preso Carlos Olmedo el 5 de julio de 2019 con golpes y armados con chuzas en la cárcel.

El polémico video del ataque en septiembre de 2023

Según las imágenes del polémico video, durante un cuarto intermedio del debate, se ve que los detenidos, custodiados por los penitenciarios, van ocupando sus lugares, uno detrás de la defensora Ximena Morales, otros dos a su costado, y todo queda listo para comenzar, con la fiscal Ríos a la izquierda de la defensora y los imputados ya sin las esposas

Pero en un momento, Arredondo se levanta de su asiento y sale corriendo hacia la fiscal empuñando una chuza, pasa por delante de la defensora, un guardia intenta detenerlo con los brazos y ensaya una zancadilla, pero no logra detenerlo.

Así es la "chuza" con la que Hugo Arredondo intentó asesinar a la fiscal Claudia Ríos. Así es la "chuza" con la que Hugo Arredondo habría amenazado a la fiscal Claudia Ríos.

Arredondo sale del cuadro y se ve como la fiscal y el preso no tienen contacto -es decir, no se ve que él no intentara matarla-, sino que la fiscal corre y termina abrazándose a un penitenciario, dándole la espalda a otro de los presos.

En tanto que Arredondo salta una valla, por lo que las tres pasantes que estaban en la sala salen hacia distintos lugares perseguidos por los rezagados penitenciarios.

En ese momento, la acción empieza de desarrollarse fuera de la sala: allí el preso toma a una pasante y luego es reducido por un empleado judicial y algunos penitenciarios.