6 de noviembre de 2025 - 19:37

Godoy Cruz: un hombre fue detenido in fraganti mientras desarmaba un auto robado

El sospechoso, de 35 años, intentó huir por los techos de las viviendas vecinas. El auto había sido robado en Guaymallén.

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado.

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre, de 35 años, fue detenido en el preciso momento en que desarmaba un auto robado en una vivienda de Godoy Cruz. El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía de Mendoza, tras una investigación de la División Sustracción de Automotores.

Según información oficial, el vehículo había sido robado en Guaymallén. Sin embargo, el operativo policial arribó barrio godoycruceño Alicia Moreau de Justo. Allí, se secuestró un Volkswagen Track, que presentaba faltantes de piezas mecánicas y autopartes, lo que confirma que estaba siendo desmantelado para su comercialización ilícita.

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado
La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado.

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado.

Cuando los efectivos se presentó para el allanamiento, el sospechoso intentó escapar por los techos de las viviendas vecinas. Aún así fue interceptado de inmediato y aprehendido por los efectivos.

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado
La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado.

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre in fraganti en Godoy Cruz mientras desarmaba un auto robado.

Acto seguido, el detenido fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén 1 y la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que avanzan con las investigaciones.

