El chico atropellado que sobrevivió a la tragedia en el Parque salió de terapia intensiva y mejora

J ulián Guzzo, el adolescente que fue atropellado junto a otro amigo el sábado al mediodía en el Parque San Martín, salió de terapia intensiva . De acuerdo al más reciente parte de salud emitido por el Hospital Notti, Guzzo pasó a sala común y se encuentra "estable y evolucionando" .

Pasadas las 12 del sábado 1 de noviembre, Julián y su amigo Fausto Morcos (13 años) fueron atropellados en la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark mientras cruzaban la calle. Una mujer de 82 años, quien conducía su vehículo por Boulogne Sur Mer de sur a norte, cruzó el semáforo en rojo y atropelló a ambos adolescentes . Morcos falleció en el acto.

A raíz del accidente, Julián Guzzo fue trasladado de urgencia el mismo sábado al Hospital Notti . Allí quedó internado en terapia intensiva con múltiples y graves lesiones. Y aunque en un primer momento su estado fue crítico, en horas de la mañana del miércoles 5 de noviembre el adolescente despertó .

Pero, además, en las últimas horas Julián continuó presentando una evolución favorable, tanto que durante las últimas horas salió de terapia intensiva y pasó a sala común .

En tanto, y a través de las redes sociales, su familia continúa pidiendo oraciones y acompañamiento espiritual para que el chico se recupere por completo.

La conductora permanece detenida en su casa y con tobillera

La conductora del auto que embistió a ambos chicos el sábado fue identificada como María Amelia Albina Molina, de 82 años. Y si bien quedó a disposición de la Justicia desde el mismo momento en que tuvo lugar la tragedia -y aprehendida en su casa-, durante la tarde del miércoles se oficializó su detención domiciliaria.

La mujer fue imputada por el fiscal Fernando Giunta por los delitos de homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo (dado el fallecimiento de Fausto Morcos) en concurso real con lesiones culposas graves, agravadas también por pasar un semáforo en rojo (en este caso, por las lesiones de Julián Guzzo).

El fiscal de tránsito imputó a la conductora de 82 años y dispuso que esté en prisión domiciliaria y con tobillera.

El fiscal dispuso, además, que se le coloque una tobillera electrónica a la mujer, por lo que no podrá abandonar su domicilio por ningún motivo. Además, se confirmó que en los próximos días se continuarán incorporando diversas pruebas y se requerirá la prisión preventiva de Molina.

El Fatal accidente

El trágico siniestro tuvo lugar cerca de las 12:15 del sábado, en la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark. En ese punto, los dos adolescentes (Fausto Morcos y Julián Guzzo) se disponían a cruzar la calle, aprovechando que el semáforo les había dado luz verde.

Repentinamente, un auto conducido por la mujer de 82 años -y que circulaba por Boulogne Sur Mer, en sentido sur-norte- pasó por alto la luz roja que le ordenaba detener la marcha. Esto derivó en que los dos adolescentes fuesen embestidos violentamente mientras se encontraban a la mitad de la calle.

Cuando personal policial y del servicio de emergencia llegó al lugar, constató que Morcos (de 13 años), había fallecido en el acto, mientras que Guzzo presentaba graves heridas.

De inmediato se procedió a cortar el tránsito y se estableció un cordón sanitario para facilitar el traslado de Julián Guzzo al hospital Notti, donde recibió atención médica de urgencia.

La conductora del vehículo involucrado, en tanto, permaneció en el lugar y fue puesta a disposición de las autoridades.