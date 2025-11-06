El origen del lunfardo data de principios del siglo XX con la obra del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez.

Día del Canillita: por qué mañana no hay diarios en todo el país y cuál es la historia detrás.

Mañana, viernes 7 de noviembre, no habrá edición impresa de Los Andes, ni de ningún otro diario del país, debido a la celebración del Día del Canillita, jornada en la que los repartidores de diarios y revistas descansan en reconocimiento de su labor.

Se estableció este día en honor al dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, autor de la obra "Canillita", que retrata la vida de un niño vendedor de diarios de comienzos del siglo XX.

Desde el 2009, esta jornada fue establecida como feriado oficial para los trabajadores del sector, por lo que la producción y distribución de los diarios en formato papel se detiene.

Día del canillita: la familia que mantiene la tradición en 3 generaciones y un amor que surgió "entre diarios". Foto: Ignacio Blanco / Los Andes. Por qué se celebra el Día del canillita. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Por qué se celebra el Día del Canillita: En el año 1868, el diario La República, creado por el entonces escritor y abogado Lisandro de la Torre, comenzó a promocionar su medio gráfico inspirado en los "newboys", una iniciativa que se originó en Nueva York. Consistía en que niños se encargasen de entregar y promocionar los periódicos.