El paraíso de playas infinitas a 4 horas de Argentina, ideal para este verano

Con sus aguas turquesas, arena blanca y una atmósfera relajada, Maceió se consolida como uno de los destinos más buscados por los argentinos para este verano. Capital del estado de Alagoas, ofrece playas extensas, gastronomía tropical y una hospitalidad cálida que invita a volver. Descubrí más en esta guía de viajes por el nordeste brasileño.
El litoral de Maceió sorprende por la variedad de tonos azules del mar y su temperatura templada incluso en invierno.
Las playas más famosas son Pajuçara, Ponta Verde y Jatiúca, todas dentro de la ciudad y con servicios turísticos de primer nivel.
En marea baja se forman las piscinas naturales de Pajuçara, accesibles en jangadas —las típicas balsas de madera brasileñas— que navegan hacia los arrecifes para disfrutar un baño en aguas totalmente transparentes.
Excursiones imperdibles y clima perfecto
Desde Maceió parten excursiones a lugares de postal como Maragogi, Praia do Francês y Barra de São Miguel, donde se combinan playas vírgenes, palmeras infinitas y gastronomía local.
El clima tropical garantiza temperaturas entre 25 y 30 grados casi todo el año, con días soleados ideales para disfrutar del mar o practicar deportes acuáticos.
La mejor época para viajar es de septiembre a marzo, cuando las lluvias son mínimas y el color del agua alcanza su punto máximo de transparencia.
Gastronomía, hospedaje y cómo llegar
La capital alagoana ofrece resorts all inclusive, posadas boutique y departamentos frente al mar.
En gastronomía se destacan los platos a base de pescado fresco, langosta y el clásico bobó de camarão, una crema suave de mandioca y camarones que es emblema del nordeste.
Desde Buenos Aires, los vuelos directos hacia Maceió o Recife demoran alrededor de cuatro horas, con conexiones frecuentes vía São Paulo. El aeropuerto Zumbi dos Palmares se encuentra a solo 25 minutos del centro.
Checklist para disfrutar Maceió
Playas imperdibles: Pajuçara, Ponta Verde y Maragogi.
Mejor época: septiembre a marzo.
Comida típica: bobó de camarão y moqueca bahiana.
Acceso: vuelos directos desde Argentina o conexión por São Paulo.
Imperdible: paseo en jangada hacia las piscinas naturales.
En 2025, Maceió reafirma su título como el paraíso de playas infinitas del nordeste brasileño, una combinación perfecta entre tranquilidad, mar cálido y naturaleza deslumbrante.