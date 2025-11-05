Jazmines para principiantes: estas son las variedades más resistentes y fáciles de cuidar

Jazmín del Cabo (Gardenia jasminoides)

Aunque es más una gardenia que un jazmín verdadero, es una de las opciones más populares por su flor blanca inmaculada y su intenso perfume. Es una planta de hoja perenne que prefiere la semi-sombra, ideal para patios protegidos.

Su gran ventaja es que avisa cuando algo le falta: si las hojas se ponen amarillas (clorosis), indica falta de hierro o un exceso de cal en el agua, un problema fácilmente corregible con quelatos de hierro.