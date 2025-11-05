Sin chips, ni azúcar: el pan dulce bajo en calorías para comer en las fiestas de fin de año

Se acerca el fin de año y las recetas festivas para disfrutar en familia comienzan a tomar protagonismo.

Esta receta es perfecta para las festividades del fin de año.

La temporada de Fiestas siempre está asociada a la tradición de disfrutar un buen pan dulce. Sin embargo, para quienes deben cuidar su consumo de azúcar, este clásico navideño puede resultar un desafío.

Nutri Recipes, una popular cuenta de recetas saludables, compartió una opción práctica y deliciosa para preparar pan dulce sin azúcar, pensado especialmente para diabéticos o quienes buscan alternativas más saludables.

Con ingredientes accesibles y fáciles de encontrar, esta receta apuesta por el puré de frutas como endulzante natural, logrando un resultado que no tiene nada que envidiarle al pan dulce tradicional. Además, permite personalizar los sabores y toppings, haciéndolo tan único como saludable.