5 de noviembre de 2025 - 12:04

Sin chips, ni azúcar: el pan dulce bajo en calorías para comer en las fiestas de fin de año

Se acerca el fin de año y las recetas festivas para disfrutar en familia comienzan a tomar protagonismo.

Esta receta es perfecta para las festividades del fin de año.

Esta receta es perfecta para las festividades del fin de año.

Por Alejo Zanabria

Ingredientes

  • 2 bananas, peras chicas o manzanas chicas.
  • 2 huevos.
  • 200 g de harina de avena (2 tazas).
  • 125 ml de leche, bebida vegetal o jugo de naranja.
  • Ralladura de naranja o mandarina.
  • Extracto de vainilla.
  • 1 cucharada de polvo de hornear.
  • 60 g de chocolate - en lo posible, 70% cacao-. Opcional.
  • Chips frutales o frutos secos- opcional-.
Esta receta es perfecta para las festividades del fin de año.

Esta receta es perfecta para las festividades del fin de año.

Paso a paso, cómo hacer pan dulce sin azúcar

  1. Hacer puré las frutas y mezclarlas con leche o bebida vegetal.
  2. Agregar los huevos y batir bien hasta integrar.
  3. Sumar la harina y el polvo de hornear. Integrar hasta lograr una mezcla homogénea.
  4. Añadir chocolate picado (o frutos secos, si se prefiere, no es obligatorio).
  5. Incorporar la ralladura de cítricos o esencia de vainilla para saborizar.
  6. Poner la mezcla en un molde para pan dulce de medio kilo y llevar al horno precalentado a 160°C por 50 minutos.
  7. Decorar con pasta de maní, chocolate semiamargo o maní picado.
