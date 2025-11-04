4 de noviembre de 2025 - 09:33

La rápida receta de brownie de cacao y avena: sin harina, ni manteca y en pocos minutos

Dentro de las recetas más buscadas, esta comida combina pocos ingredientes y una excelente nutrición, ideal para quienes quieren algo dulce y saludable.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

El brownie de avena y cacao sin harina ni manteca es una de esas recetas que demuestran que comer rico y saludable no está reñido con la simpleza. En apenas 10 minutos podés preparar un postre húmedo, intenso y liviano, ideal para acompañar el café o disfrutar después del almuerzo.

Dentro del mundo de la comida casera, este brownie se destaca por su textura esponjosa y su sabor auténtico al cacao. Lo mejor: se hace con solo cuatro ingredientes naturales, sin batidora, sin horno y sin culpa. Una opción perfecta para cuidar la nutrición sin resignar placer.

image
Ingredientes naturales y accesibles

Para preparar esta versión saludable del clásico brownie vas a necesitar:

  • 1 taza de avena molida o entera

  • 2 cucharadas de cacao puro sin azúcar

  • 1 banana madura

  • ½ taza de leche vegetal o común

  • Opcional: nueces, chips de chocolate o esencia de vainilla

    image
Estos ingredientes no solo aportan energía y fibra, sino que también convierten esta comida en una fuente natural de bienestar. La avena mejora la digestión, el cacao ofrece antioxidantes y la banana reemplaza a la manteca y el azúcar, manteniendo la nutrición equilibrada. En el universo de las recetas, esta es una de las más versátiles y rendidoras.

Paso a paso fácil y rápido

  • Pisá la banana en un bol hasta obtener un puré homogéneo.

  • Agregá la avena, el cacao y la leche, y mezclá hasta integrar bien los ingredientes.

  • Verté la mezcla en una fuente apta para microondas o horno.

  • Cociná en microondas por 3-4 minutos o al horno por 12 minutos.

  • Dejá enfriar unos minutos antes de cortar y servir.

Este brownie se convirtió en una de las recetas preferidas por quienes eligen una comida casera con mejor nutrición y sabor real. Con pocos ingredientes y sin pasos complicados, vas a obtener un resultado húmedo, chocolatoso y listo para disfrutar en cualquier momento del día.

