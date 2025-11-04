La rápida receta de brownie de cacao y avena: sin harina, ni manteca y en pocos minutos

Dentro de las recetas más buscadas, esta comida combina pocos ingredientes y una excelente nutrición, ideal para quienes quieren algo dulce y saludable.

El brownie de avena y cacao sin harina ni manteca es una de esas recetas que demuestran que comer rico y saludable no está reñido con la simpleza. En apenas 10 minutos podés preparar un postre húmedo, intenso y liviano, ideal para acompañar el café o disfrutar después del almuerzo.

Dentro del mundo de la comida casera, este brownie se destaca por su textura esponjosa y su sabor auténtico al cacao. Lo mejor: se hace con solo cuatro ingredientes naturales, sin batidora, sin horno y sin culpa. Una opción perfecta para cuidar la nutrición sin resignar placer.

Ingredientes naturales y accesibles Para preparar esta versión saludable del clásico brownie vas a necesitar:

1 taza de avena molida o entera

2 cucharadas de cacao puro sin azúcar

1 banana madura

½ taza de leche vegetal o común

Opcional: nueces, chips de chocolate o esencia de vainilla

Estos ingredientes no solo aportan energía y fibra, sino que también convierten esta comida en una fuente natural de bienestar. La avena mejora la digestión, el cacao ofrece antioxidantes y la banana reemplaza a la manteca y el azúcar, manteniendo la nutrición equilibrada. En el universo de las recetas, esta es una de las más versátiles y rendidoras.

Paso a paso fácil y rápido Pisá la banana en un bol hasta obtener un puré homogéneo.

Agregá la avena, el cacao y la leche, y mezclá hasta integrar bien los ingredientes .

Verté la mezcla en una fuente apta para microondas o horno.

Cociná en microondas por 3-4 minutos o al horno por 12 minutos.

Dejá enfriar unos minutos antes de cortar y servir. Este brownie se convirtió en una de las recetas preferidas por quienes eligen una comida casera con mejor nutrición y sabor real. Con pocos ingredientes y sin pasos complicados, vas a obtener un resultado húmedo, chocolatoso y listo para disfrutar en cualquier momento del día.