Sin harina, ni azúcar: magdalenas saludables llenas de sabor y fáciles de hacer

Esta receta es de las que más te sacan de apuro a la hora de la merienda o después de hacer actividad física.

Recetas como estás son las que no hacen que la dieta se rompa.

Existen algunos alimentos y sobre todo los que son ultra procesados que pueden perjudicar a nuestro organismo y que habitualmente encontramos en los negocios o supermercados. Por eso, siempre es mejor acudir a alguna receta que solucionen esta necesidad de comer lo que nos termina dañando.

Entre todas estas recetas fit, está la de las magdalenas saludables, que son muy fácil de elaborar, no requiere de harina ni azúcar, y es recomendada por los especialistas.

Ingredientes 120 g de batata.

80 g de trigo sarraceno.

40 g de leche en polvo.

Un huevo.

3 claras de huevo.

Aceite de oliva.

Paso a paso para hacer esta receta

Cocer la batata y aplastarlo con ayuda de un tenedor.

Añade el trigo sarraceno a este puré, junto con la leche en polvo, el huevo, las tres claras y un chorrito de aceite. También puedes agregar pasas para aportarle ese toque de sabor.

Una vez tengas todos los ingredientes bien integrados, rellena los moldes de las magdalenas con esta pasta resultante.

Pon el horno a unos 180 grados y durante unos 20 minutos. Es importante no pasarse con la cocción para que no queden demasiado duras.

Desmoldar y esperar a que enfríe para disfrutar.