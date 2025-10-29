Ni harina ni azúcar: el budín de avena y cacao que se prepara en solo 10 minutos

Este budín sin harina ni azúcar revoluciona las recetas rápidas de comida saludable, con pocos ingredientes y excelente aporte de nutrición natural.

Budín sin harina ni azúcar con ingredientes simples, gran nutrición, recetas fáciles y comida casera.

Las recetas saludables ganan cada vez más espacio en la mesa de los argentinos, sobre todo cuando combinan sabor y practicidad. Este budín de avena y cacao sin harina ni azúcar se prepara en solo 10 minutos y se convirtió en una opción ideal para quienes buscan una comida dulce, liviana y con mejor perfil nutricional.

Su textura húmeda y el intenso sabor del cacao lo hacen irresistible. Además, aprovecha al máximo el poder de la avena, un cereal rico en fibra que mejora la nutrición diaria y ayuda a mantener la saciedad. Es una de esas recetas que no necesitan experiencia en la cocina y que salen perfectas desde el primer intento.

image Budín sin harina ni azúcar con ingredientes simples, gran nutrición, recetas fáciles y comida casera. Ingredientes Para preparar esta receta, necesitás muy pocos ingredientes y todos son accesibles:

1 taza de avena (tradicional o instantánea)

2 cucharadas de cacao amargo

2 huevos

½ taza de puré de banana o manzana

½ taza de leche (animal o vegetal)

1 cucharadita de polvo de hornear

Esencia de vainilla y canela a gusto image Budín sin harina ni azúcar con ingredientes simples, gran nutrición, recetas fáciles y comida casera. Estos ingredientes reemplazan la harina y el azúcar de manera natural, logrando una comida dulce sin excesos y con una nutrición más equilibrada. La avena aporta fibra, el cacao antioxidantes y las frutas naturales endulzan sin necesidad de azúcares refinados, una tendencia creciente en las nuevas recetas caseras.

Paso a paso En un bowl, mezclá todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme.

Verté la mezcla en un molde pequeño y cociná 10 minutos al microondas o 20 al horno.

Dejá enfriar y decorá con yogur o frutas frescas. Este budín demuestra que no hace falta complicarse para comer rico y saludable. Es una receta ideal para el desayuno o la merienda, con ingredientes naturales, buena nutrición y todo el sabor de la comida casera. Rápido, esponjoso y sin culpas: un clásico moderno para repetir todo el año.