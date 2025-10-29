Si buscás una opción rápida, saludable y apta para celíacos o para quienes evitan el gluten, este pan sin gluten hecho en sartén es perfecto. No necesita horno ni amasado y se prepara en apenas cinco minutos con ingredientes simples. Ideal para acompañar un café, untar con queso o preparar un desayuno liviano y nutritivo.
Ingredientes necesarios
-
1 huevo
-
2 cucharadas de yogur natural (puede ser vegetal o sin lactosa)
-
2 cucharadas de harina de almendras o avena certificada sin gluten
-
1 cucharadita de polvo para hornear
-
1 cucharadita de aceite de oliva o coco
-
Una pizca de sal
-
Opcional: semillas de chía o lino para dar textura
Listo en 5 minutos este pan sin gluten en sartén es ideal para un desayuno liviano
Paso a paso para preparar el pan sin gluten en sartén
-
Mezclá los ingredientes: en un bol, batí el huevo con el yogur y el aceite hasta integrar.
-
Incorporá los secos: añadí la harina elegida, el polvo para hornear, la sal y las semillas si querés. Mezclá bien hasta obtener una masa espesa y sin grumos.
-
Cociná en la sartén: engrasá una sartén antiadherente con unas gotas de aceite o rocío vegetal. Volcá la mezcla y cociná a fuego medio durante 2 o 3 minutos por lado, tapando la sartén para que se cocine parejo.
-
Listo para disfrutar: una vez dorado y esponjoso, retiralo y servilo tibio.
Ideas para acompañar
-
Con miel o dulce sin azúcar para un toque dulce.
-
Con palta y tomate para un desayuno más saciante.
-
Con queso crema y jamón natural para un desayuno proteico.
Este pan sin gluten en sartén es una excelente alternativa al pan tradicional: rápido, liviano y lleno de sabor. Perfecto para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer de un buen desayuno.