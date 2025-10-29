29 de octubre de 2025 - 12:08

Listo en 5 minutos: este pan sin gluten en sartén es ideal para un desayuno liviano

Ideal para quienes buscan un desayuno liviano y sin gluten, este pan en sartén se prepara en solo cinco minutos con pocos ingredientes y sin necesidad de horno.

Listo en 5 minutos este pan sin gluten en sartén es ideal para un desayuno liviano
Por Andrés Aguilera

Si buscás una opción rápida, saludable y apta para celíacos o para quienes evitan el gluten, este pan sin gluten hecho en sartén es perfecto. No necesita horno ni amasado y se prepara en apenas cinco minutos con ingredientes simples. Ideal para acompañar un café, untar con queso o preparar un desayuno liviano y nutritivo.

Ingredientes necesarios

  • 1 huevo

  • 2 cucharadas de yogur natural (puede ser vegetal o sin lactosa)

  • 2 cucharadas de harina de almendras o avena certificada sin gluten

  • 1 cucharadita de polvo para hornear

  • 1 cucharadita de aceite de oliva o coco

  • Una pizca de sal

  • Opcional: semillas de chía o lino para dar textura

Listo en 5 minutos este pan sin gluten en sartén es ideal para un desayuno liviano

Paso a paso para preparar el pan sin gluten en sartén

  • Mezclá los ingredientes: en un bol, batí el huevo con el yogur y el aceite hasta integrar.

  • Incorporá los secos: añadí la harina elegida, el polvo para hornear, la sal y las semillas si querés. Mezclá bien hasta obtener una masa espesa y sin grumos.

  • Cociná en la sartén: engrasá una sartén antiadherente con unas gotas de aceite o rocío vegetal. Volcá la mezcla y cociná a fuego medio durante 2 o 3 minutos por lado, tapando la sartén para que se cocine parejo.

  • Listo para disfrutar: una vez dorado y esponjoso, retiralo y servilo tibio.

Ideas para acompañar

  • Con miel o dulce sin azúcar para un toque dulce.

  • Con palta y tomate para un desayuno más saciante.

  • Con queso crema y jamón natural para un desayuno proteico.

Este pan sin gluten en sartén es una excelente alternativa al pan tradicional: rápido, liviano y lleno de sabor. Perfecto para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer de un buen desayuno.

