Pan de miga casero: la receta perfecta para ir pensando en las fiestas de fin de año

Este pan es suave, esponjoso y perfecto para sandwiches y bocaditos que harán brillar tus reuniones y despedidas.

Las recetas como estas son muy requeridas a fin de año.

Con la llegada de fin de año, comienzan las reuniones, despedidas y celebraciones que llenan nuestras mesas de sabores caseros y compartidos. Entre las preparaciones clásicas que nunca fallan está el pan de miga, un infaltable para armar sandwiches, piononos salados o bandejas elegantes de lunch.

Su textura suave, esponjosa y sin corteza lo convierte en una base ideal para combinar con una gran variedad de rellenos, tanto fríos como calientes.

Receta Las recetas como estas son muy requeridas a fin de año. web A continuación, te compartimos una receta sencilla y rendidora para preparar pan de miga casero, con ingredientes básicos y un resultado profesional. Además, te damos dos ideas de relleno para lucirte en tus próximas reuniones.