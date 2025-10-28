28 de octubre de 2025 - 12:56

Galletitas de avena y banana saludables hechas en sartén: listas en 7 minutos

Ideales para quienes buscan recetas saludables y fáciles. Una opción rápida, sin horno y perfecta para sumar a tu rutina de comida y nutrición.

Por Alejo Zanabria

Con pocos pasos, se obtiene una receta nutritiva, económica y perfecta para toda la familia.

Recetas
Estas galletitas de avena y banana son ideales como snack saludable, desayuno o merienda. En el mundo de las recetas rápidas, esta es una joyita: práctica, económica y llena de beneficios para tu nutrición.

Ingredientes

  • 1 banana madura.
  • 5 cucharadas soperas de avena arrollada.
  • Podés sumar canela, chips de chocolate o frutos secos si querés darle un toque personal.
Recetas
Paso a paso para preparar galletitas en sartén

  1. Pisá bien la banana con un tenedor hasta que quede como un puré.
  2. Agregá la avena y mezclá hasta lograr una masa homogénea. Si querés, podés sumar un toque de canela o esencia de vainilla.
  3. Formá pequeñas bolitas y aplastalas para dar forma de galletita.
  4. Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo.
  5. Cociná las galletitas de ambos lados, unos 3 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas.
  6. Dejalas enfriar antes de consumir.
