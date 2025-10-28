Galletitas de avena y banana saludables hechas en sartén: listas en 7 minutos

Ideales para quienes buscan recetas saludables y fáciles. Una opción rápida, sin horno y perfecta para sumar a tu rutina de comida y nutrición.

En esos días en los que buscás son recetas de algo dulce pero no tenés ganas de prender el horno ni complicarte con preparaciones largas, estas galletitas de avena y banana son la solución perfecta. Con solo dos ingredientes y una sartén, podés preparar algo casero, rico y muy saludable.

Esta opción se volvió un clásico y en muchos hogares porque cumple con todo: es fácil, rápida y nutritiva. Además, se adapta a distintos gustos, lo que la convierte en una de esas recetas que vale la pena tener siempre a mano.

Estas galletitas de avena y banana son ideales como snack saludable, desayuno o merienda. En el mundo de las recetas rápidas, esta es una joyita: práctica, económica y llena de beneficios para tu nutrición.

Ingredientes 1 banana madura.

5 cucharadas soperas de avena arrollada.

Podés sumar canela, chips de chocolate o frutos secos si querés darle un toque personal.

Paso a paso para preparar galletitas en sartén Pisá bien la banana con un tenedor hasta que quede como un puré. Agregá la avena y mezclá hasta lograr una masa homogénea. Si querés, podés sumar un toque de canela o esencia de vainilla. Formá pequeñas bolitas y aplastalas para dar forma de galletita. Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo. Cociná las galletitas de ambos lados, unos 3 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas. Dejalas enfriar antes de consumir.