Fondo de inodoro siempre blanco, sin fregar: "Poner una tacita de este producto y agua caliente"

Con este método de limpieza en el hogar, mantener el fondo del inodoro blanco no requiere esfuerzo ni fregar.

Por Andrés Aguilera

En el hogar, trucos sencillos permiten recuperar la blancura del inodoro sin fregar: percarbonato más agua caliente actúan como blanqueador ecológico y limpieza. Este método económico evita productos agresivos y ahorra tiempo. Es una alternativa natural al cloro o a los limpiadores industriales, mucho menos agresiva para las superficies y segura para usar con frecuencia.

Materiales necesarios

  • 1 taza medidora de percarbonato de sodio

  • Agua caliente (no hirviendo)

  • Guantes de limpieza (opcional, para mayor seguridad)

  • Cucharón o jarra resistente al calor

image

Paso a paso para dejar el fondo del inodoro impecable

1. Preparar el área

Asegurate de que el inodoro esté vacío y sin residuos visibles. Si es necesario, realiza una descarga de agua antes de comenzar.

2. Agregar el percarbonato

Colocá una taza medidora (aproximadamente 50 a 70 gramos) de percarbonato de sodio directamente en el fondo del inodoro. Este compuesto se consigue en tiendas de limpieza, dietéticas o supermercados y es reconocido por su capacidad blanqueadora natural.

3. Verter el agua caliente

Con cuidado, añadí agua caliente —no hirviendo— sobre el polvo. La reacción química generará burbujas y efervescencia, lo que permitirá que el oxígeno activo actúe sobre las manchas y los depósitos de cal.

4. Dejar actuar

Dejá reposar la mezcla durante una hora. Durante este tiempo, el percarbonato liberará oxígeno que eliminará bacterias, residuos y malos olores sin necesidad de fregar.

5. Enjuagar y comprobar el resultado

Pasado el tiempo, tirá la cadena. Vas a notar que el fondo del inodoro queda blanco, desinfectado y libre de manchas amarillas o grises.

image

Por qué funciona este truco

El percarbonato de sodio es un blanqueador ecológico que, al mezclarse con agua caliente, libera oxígeno activo. Este proceso descompone la suciedad, el sarro y los microorganismos sin dañar la cerámica ni el medioambiente.

