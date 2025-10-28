Ni harina ni manteca: la torta de chocolate sin TACC que sorprende por su textura esponjosa

Las recetas sin TACC ya no son sinónimo de aburrimiento. Esta torta de chocolate sin harina ni manteca se volvió una de las más elegidas por quienes buscan una opción esponjosa, liviana y apta para celíacos. Lo sorprendente es que, a pesar de no usar los ingredientes tradicionales, mantiene todo el sabor y una textura perfecta, ideal para acompañar un café o disfrutar como postre.
Además, es una comida dulce que podés preparar sin batidora ni complicaciones. Está pensada para aprovechar al máximo la nutrición del cacao y de otros ingredientes naturales, que aportan energía, antioxidantes y saciedad. Una alternativa saludable y sin gluten, perfecta para quienes cuidan su alimentación sin renunciar al placer.
image
Torta sin TACC con pocos ingredientes, una receta de comida dulce con gran nutrición.
Ingredientes
Para esta receta, vas a necesitar pocos ingredientes y fáciles de conseguir:
-
4 huevos
-
200 g de chocolate amargo o semi amargo sin TACC
-
2 cucharadas de azúcar mascabo o stevia
-
1 cucharada de fécula de maíz o harina de almendras
-
1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
-
Una pizca de sal
image
Torta sin TACC con pocos ingredientes, una receta de comida dulce con gran nutrición.
Estos ingredientes logran una textura húmeda y aireada sin usar harina ni manteca. Además, al elegir cacao de buena calidad y endulzantes naturales, mejorás la nutrición del postre sin perder el equilibrio entre sabor y ligereza. Es una opción perfecta dentro del mundo de las recetas caseras sin gluten.
Paso a paso
-
Derretí el chocolate a baño maría y dejalo entibiar.
-
Batí los huevos con el azúcar hasta que espumen.
-
Incorporá el chocolate, la fécula y el polvo de hornear, mezclando con movimientos envolventes.
-
Volcá la mezcla en un molde enmantecado (o con aceite) y horneá a 180 °C por 25 minutos.
El resultado es una torta húmeda, liviana y llena de sabor, que demuestra que las recetas sin TACC pueden ser deliciosas. Con pocos ingredientes, buena nutrición y la simpleza de la comida casera, vas a sorprender a todos con un postre distinto, ideal para cualquier momento del día.