La receta secreta para hacer la mayonesa picante que es una fija en cada reunión

Con pocos ingredientes vas a poder crear este aderezo que combina lo cremoso con un toque de intensidad.

La receta de esta mayonesa cambia las picadas en familia o con amigos.

La mayonesa casera picante es una excelente opción para quienes desean darle un giro original a este clásico aderezo. Añadir picante a la receta básica de mayonesa aporta un sabor único y fuerte, perfecto para acompañar hamburguesas, papas fritas y hasta ensaladas.

La intensidad del sabor de esta mayonesa puede ajustarse según el tipo de ají que elijas, haciendo de este aderezo una experiencia personalizable.

Mayonesa La receta de esta mayonesa cambia las picadas en familia o con amigos. web Ingredientes 1 huevo.

200 ml de aceite.

Vinagre o jugo de limón (1 cucharada).

o jugo de limón (1 cucharada). Una pizca de sal .

. 2 ají o chile fresco.

o chile fresco. Mostaza (opcional). Mayonesa La receta de esta mayonesa cambia las picadas en familia o con amigos. web Paso a paso para hacer esta mayonesa Coloca el huevo, el aceite y el vinagre (o jugo de limón) en un vaso para batidora. Introduce la batidora hasta el fondo y bate sin levantar hasta que la mezcla empiece a emulsionar. Agrega la sal y el ají previamente picado o en polvo (ajusta la cantidad de ají según el nivel de picante deseado). Si prefieres un sabor ahumado, puedes asar ligeramente el ají antes de mezclarlo. Bate unos segundos más hasta integrar completamente. Si usas ají fresco, asegúrate de que quede bien triturado para una textura suave. Prueba la mezcla y ajusta la sal y acidez al gusto. Si deseas, agrega una pequeña cantidad de mostaza para una complejidad adicional. Deja reposar en la heladera al menos media hora antes de consumir, permitiendo que los sabores se integren. Esta mayonesa picante es un aderezo versátil y único que agrega personalidad a cualquier plato. Puedes guardarla en la heladera durante 3 a 5 días en un recipiente hermético.