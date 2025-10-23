Sin azúcar y con una palta: el helado de chocolate más cremoso que hayas visto

Este helado es una gran opción para darle la bienvenida a los primeros calores sin tener que arriesgar la alimentación.

Ahora que los días calurosos comienzan a presentarse, podemos optar por preparar platos frescos y ricos no solo como almuerzos o cenas, sino también para compartir a la hora del postre. Por lo tanto, en lugar de comprarlo, podés preparar en simples pasos tu propio helado de chocolate, para no gastar de más y tenerlo siempre listo en tu freezer.

A diferencia de la versión clásica del helado de chocolate, esta opción será igualmente cremosa, pero no requiere de la implementación de azúcares, por lo que es ideal sobre todo para que lo preparen y disfruten personas con diabetes.

Esta receta es perfecta para combatir el calor. No esperes más y prepárate el plato dulce más rico y sano en cuestión de minutos, y que con solo 3 ingredientes combinados estará listo para que lo disfrutes hoy mismo.

Ingredientes Una palta

Dos bananas maduras

Tres cucharadas de cacao en polvo.

Paso a paso para hacer este helado Lo primero que se debe hacer es pelar la palta retirando el carozo. Luego extrae la pulpa y colocala dentro de un recipiente. Pelar las bananas, trocearlas y colocarlas junto a la palta. Finalmente, incorporar junto a estos dos ingredientes las 3 cucharadas de cacao en polvo. Mixeá todo muy bien con ayuda de la minipimer hasta integrar. Cuando obtengas una preparación homogénea y de consistencia cremosa, traspasá tu helado de chocolate dentro de un recipiente apto para el freezer, y llevalo a este último al menos por un rato antes de degustarlo. Delicioso, bajo en calorías y súper fresco, ideal para hacer frente al calor de una mejor manera.