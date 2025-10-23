Sin azúcar y con una palta: el helado de chocolate más cremoso que hayas visto

Ahora que los días calurosos comienzan a presentarse, podemos optar por preparar platos frescos y ricos no solo como almuerzos o cenas, sino también para compartir a la hora del postre. Por lo tanto, en lugar de comprarlo, podés preparar en simples pasos tu propio helado de chocolate, para no gastar de más y tenerlo siempre listo en tu freezer.
A diferencia de la versión clásica del helado de chocolate, esta opción será igualmente cremosa, pero no requiere de la implementación de azúcares, por lo que es ideal sobre todo para que lo preparen y disfruten personas con diabetes.
Esta receta es perfecta para combatir el calor.
No esperes más y prepárate el plato dulce más rico y sano en cuestión de minutos, y que con solo 3 ingredientes combinados estará listo para que lo disfrutes hoy mismo.