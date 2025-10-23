23 de octubre de 2025 - 11:37

Sin azúcar y con una palta: el helado de chocolate más cremoso que hayas visto

Este helado es una gran opción para darle la bienvenida a los primeros calores sin tener que arriesgar la alimentación.

Esta receta es perfecta para combatir el calor.

Esta receta es perfecta para combatir el calor.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Ahora que los días calurosos comienzan a presentarse, podemos optar por preparar platos frescos y ricos no solo como almuerzos o cenas, sino también para compartir a la hora del postre. Por lo tanto, en lugar de comprarlo, podés preparar en simples pasos tu propio helado de chocolate, para no gastar de más y tenerlo siempre listo en tu freezer.

Leé además

Este adorno es una gran opción para iluminar cada rincón de tu casa.

Las cucharitas de plástico que sobran de los cumpleaños, no las tires: el adorno que podés hacer con ellas

Por Alejo Zanabria
los 2 ingredientes de tu cocina que podrian terminar con las malezas del jardin para siempre

Los 2 ingredientes de tu cocina que podrían terminar con las malezas del jardín para siempre

Por Daniela Leiva

A diferencia de la versión clásica del helado de chocolate, esta opción será igualmente cremosa, pero no requiere de la implementación de azúcares, por lo que es ideal sobre todo para que lo preparen y disfruten personas con diabetes.

Ingredientes

  • Una palta
  • Dos bananas maduras
  • Tres cucharadas de cacao en polvo.
Recetas
Esta receta es perfecta para combatir el calor.

Esta receta es perfecta para combatir el calor.

Paso a paso para hacer este helado

  1. Lo primero que se debe hacer es pelar la palta retirando el carozo. Luego extrae la pulpa y colocala dentro de un recipiente.
  2. Pelar las bananas, trocearlas y colocarlas junto a la palta.
  3. Finalmente, incorporar junto a estos dos ingredientes las 3 cucharadas de cacao en polvo.
  4. Mixeá todo muy bien con ayuda de la minipimer hasta integrar.
  5. Cuando obtengas una preparación homogénea y de consistencia cremosa, traspasá tu helado de chocolate dentro de un recipiente apto para el freezer, y llevalo a este último al menos por un rato antes de degustarlo. Delicioso, bajo en calorías y súper fresco, ideal para hacer frente al calor de una mejor manera.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana mas fuerza es mucho mas elegante y minimalista

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista

Por Andrés Aguilera
Zapatillas Skechers, famosas por su comodidad

Parece imposible, pero estas Skechers te hacen caminar sobre las nubes: desde 34.990 chilenos

Por Ignacio Alvarado
parque brasileno supera a disney y se situa como el primero entre los mejores del mundo: ¿donde queda?

Parque brasileño supera a Disney y se sitúa como el primero entre los mejores del mundo: ¿dónde queda?

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas exitosas

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas exitosas

Por Andrés Aguilera