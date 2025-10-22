22 de octubre de 2025 - 21:05

Conserve las frutas y verduras frescas en la heladera con 2 simples trucos para que no se oxiden

Mantener los alimentos frescos durante varios días en la heladera puede ser complicado, sobre todo cuando se trata de frutas y verduras.

Es una solución doméstica efectiva, económica y sostenible para cuidar lo que se guarda en la heladera.

Por Redacción

Quien guarda frutas o verduras en la heladera sabe que muchas veces se arruinan antes de lo esperado. La humedad, el contacto con el aire y la temperatura inestable hacen que se oxiden o se marchiten rápidamente. Pero existen trucos prácticos, simples y seguros para mantenerlos frescos, incluso durante más de una semana.

Dos métodos simples, permiten evitar que estos alimentos pierdan sus nutrientes y su apariencia dentro de la heladera. Estos trucos usan elementos que están al alcance de todos dentro de casa y no se necesita más de un minuto de preparación. Lo mejor es que prolongan la vida útil de los productos sin alterar su sabor natural.

El primer truco es el método del repasador húmedo para conservar la frescura natural en la heladera

Este truco consiste en envolver las frutas y verduras en un repasador húmedo antes de guardarlas en la heladera.

  • Es un método que crea un microambiente que mantiene la humedad justa y evita que el aire frío deshidrate los alimentos.
  • Es ideal para hojas verdes como la lechuga, la espinaca o la acelga, pero también funciona con zanahorias, pepinos y morrones.
  • El contacto directo con el aire frío acelera la pérdida de agua y provoca que los vegetales se marchiten. En cambio, al cubrirlos con un paño húmedo, se genera una barrera natural que conserva su textura.
  • Es importante que el trapo esté limpio y se humedezca apenas, sin chorrear, para evitar la proliferación de hongos o moho.

Además, se recomienda guardar las verduras en el cajón inferior de la heladera, donde la temperatura es más estable. Si se cambia el repasador cada dos o tres días, los alimentos pueden conservar su frescura hasta un 50% más de tiempo que si se guardan al aire libre o en bolsas plásticas cerradas.

El método del papel de cocina para absorber la humedad funciona al instante

Para el segundo truco solo se necesita papel de servilletas absorbentes. Puede colocarse solo una hoja de papel en el fondo de un recipiente o en la bolsa donde se guardan las frutas y verduras. Eso ayuda a mantener un ambiente seco y controlado.

  • El papel absorbe el exceso de humedad que suelen generar estos alimentos al estar refrigerados, evitando que se acumulen gotas de agua que aceleran la descomposición.
  • Este método es especialmente útil para productos que liberan humedad, como tomates cherry, frutillas o uvas. Por eso, cambiar el papel cada 2 días mantiene el entorno fresco y evita el mal olor dentro de la heladera.
  • Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la humedad es uno de los factores principales que acelera la oxidación, por lo que este sencillo paso puede prolongar notablemente la vida útil de los alimentos.
  • Existe otra recomendación: no lavar las frutas ni verduras antes de guardarlas, ya que el exceso de agua favorece el crecimiento de bacterias. Conviene hacerlo solo antes del consumo.

Al combinar el papel absorbente con el repasador húmedo, se obtiene un equilibrio perfecto entre humedad y ventilación, lo que permite conservar las frutas y verduras frescas por más tiempo sin necesidad de conservantes.

Con solo un repasador húmedo y papel de cocina es posible alargar la frescura de las frutas y verduras dentro de la heladera. Estos trucos simples ayudan a controlar la humedad, evitar la oxidación y mantener la textura natural por más días. Implementarlos permite reducir el desperdicio de alimentos, aunque también ahorra dinero y se disfruta de productos frescos durante toda la semana.

