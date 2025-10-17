Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar la heladera por dentro y desinfectarla

Vaciá la heladera Retirá todos los alimentos y revisá su estado. Aprovechá para desechar aquellos que estén vencidos o en mal estado. Colocá los productos en una hielera o recipiente temporal mientras limpiás la heladera.

Prepará la solución desinfectante Mezclá alcohol de 70° con agua caliente en partes iguales. Si querés potenciar la acción desinfectante, podés agregar unas gotas de jabón neutro.

Limpiá estantes y compartimientos Retirá estantes, cajones y bandejas extraíbles. Sumergilos en la solución o pasales un paño humedecido con la mezcla. Frotá suavemente hasta que no queden restos de alimentos ni manchas.

Pasá un paño por toda la heladera Con un paño limpio o una esponja suave, humedecé con la misma solución las paredes internas de la heladera, prestando atención a las esquinas y juntas, donde se acumula más suciedad.