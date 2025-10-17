17 de octubre de 2025 - 11:57

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar la heladera por dentro y desinfectarla

Con este método, tu heladera quedará limpia, desinfectada y lista para mantener los alimentos frescos por más tiempo.

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre cómo limpiar la heladera por dentro y desinfectarla
Por Andrés Aguilera

Mantener la heladera limpia no solo es una cuestión estética: una nevera sucia puede afectar la conservación de los alimentos y favorecer la proliferación de bacterias y malos olores. Si pensabas que la limpieza requiere productos químicos fuertes, existe un método simple y eficaz que no involucra bicarbonato, limón ni vinagre, y que deja tu heladera reluciente y desinfectada.

El secreto está en el alcohol y el agua caliente

El truco consiste en usar alcohol de 70° y agua caliente para limpiar las superficies internas de la heladera.

Este método es seguro para la mayoría de los compartimientos y elimina bacterias sin dañar los alimentos ni dejar residuos químicos.

El alcohol actúa como desinfectante natural y ayuda a eliminar manchas de comida pegadas, mientras que el agua caliente facilita desprender la suciedad y grasa acumulada en estantes, bandejas y compartimientos.

image

Paso a paso para una heladera impecable

  • Vaciá la heladera

    Retirá todos los alimentos y revisá su estado. Aprovechá para desechar aquellos que estén vencidos o en mal estado. Colocá los productos en una hielera o recipiente temporal mientras limpiás la heladera.

  • Prepará la solución desinfectante

    Mezclá alcohol de 70° con agua caliente en partes iguales. Si querés potenciar la acción desinfectante, podés agregar unas gotas de jabón neutro.

  • Limpiá estantes y compartimientos

    Retirá estantes, cajones y bandejas extraíbles. Sumergilos en la solución o pasales un paño humedecido con la mezcla. Frotá suavemente hasta que no queden restos de alimentos ni manchas.

  • Pasá un paño por toda la heladera

    Con un paño limpio o una esponja suave, humedecé con la misma solución las paredes internas de la heladera, prestando atención a las esquinas y juntas, donde se acumula más suciedad.

  • Secá completamente

    Antes de volver a colocar los alimentos, asegurate de que todas las superficies estén secas. Esto evita la formación de humedad y moho.

image

Consejos adicionales para mantener la heladera siempre limpia

  • Limpieza regular: hacé una limpieza profunda al menos una vez al mes para evitar acumulación de suciedad y malos olores.

  • Evitar alimentos destapados: guardá los líquidos y restos de comida en recipientes cerrados para no ensuciar las superficies internas.

  • Control de temperatura: mantener la heladera a 4°C y el freezer a -18°C ayuda a preservar los alimentos y reducir la proliferación bacteriana.

  • Usar recipientes de silicona o plástico: facilita la limpieza de cajones y evita manchas difíciles.

