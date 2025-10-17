Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar la heladera por dentro y desinfectarla

Mantener la heladera limpia no solo es una cuestión estética: una nevera sucia puede afectar la conservación de los alimentos y favorecer la proliferación de bacterias y malos olores. Si pensabas que la limpieza requiere productos químicos fuertes, existe un método simple y eficaz que no involucra bicarbonato, limón ni vinagre, y que deja tu heladera reluciente y desinfectada.
El secreto está en el alcohol y el agua caliente
El truco consiste en usar alcohol de 70° y agua caliente para limpiar las superficies internas de la heladera.
Este método es seguro para la mayoría de los compartimientos y elimina bacterias sin dañar los alimentos ni dejar residuos químicos.
El alcohol actúa como desinfectante natural y ayuda a eliminar manchas de comida pegadas, mientras que el agua caliente facilita desprender la suciedad y grasa acumulada en estantes, bandejas y compartimientos.